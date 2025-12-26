حمله هوایی عربستان به شرق یمن+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع رسانه‌ای از حملات هوایی عربستان سعودی به مناطقی در «وادی نحب» در استان حضرموت در شرق یمن پس از تصرف اردوگاهی متعلق به ائتلاف قبایل حضرموت توسط شورای انتقالی جنوب (مورد حمایت امارات) خبر می‌دهند.

منابع مذکور همچنین از پروازهای هوایی گسترده بر فراز نوار ساحلی شهر «الشحر» به عنوان بخشی از فشار نظامی با هدف وادار کردن نیروهای شورای انتقالی به عقب‌نشینی خبر دادند.

رسانه‌ها همچنین اعلام کردند که صدای انفجارهایی در منطقه «وادی نحب» شهرستان «غیل بن یُمین» در استان حضرموت، در نتیجه حملات هوایی عربستان سعودی شنیده شده است.

منابع محلی از کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای موسوم به «نخبه حضرمی» وابسته به شورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات در جریان تصرف مواضع تحت کنترل ائتلاف قبایل حضرموت توسط این شورا خبر دادند.



خبرنگار المیادین گزارش داد که ائتلاف قبایل حضرموت وارد درگیری‌های شدیدی با نیروهای شورای انتقالی جنوب شده‌اند.

این تحولات در حالی است که وزارت امور خارجه امارات اعلام کرده است: ما از تلاش‌های عربستان سعودی برای حمایت از امنیت و ثبات در یمن استقبال می‌کنیم!

این وزارتخانه مدعی شده است: ما متعهد به حمایت از هر چیزی هستیم که به تقویت ثبات و توسعه در یمن کمک کند، امری که تأثیر مثبتی بر امنیت و رفاه منطقه خواهد داشت.