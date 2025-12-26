  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

هشدار شدیداللحن مصر به اتیوپی درباره احداث سدهای جدید

وزیر خارجه مصر ضمن هشدار به اتیوپی گفت: هرگونه تصمیم یا اقدام برای احداث سدهای جدید بر روی رود نیل، با پاسخ قاطع و حتمی مصر بر اساس قوانین بین‌المللی روبرو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، در سخنانی تند و بی‌سابقه، بحران رود نیل با اتیوپی را یک تهدید وجودی و ماهیتی برای کشورش توصیف کرد که فراتر از مسائل امنیت ملی یا مرزی متعارف است.

عبدالعاطی با اشاره به اینکه تمدن مصر بر پایه رود نیل و نبوغ مردمانش شکل گرفته است، افزود: اتیوپی با در پیش گرفتن سیاست قرار دادن ما در برابر عمل انجام شده و ساخت سد النهضه، مسیر مذاکرات را به بن بست کشانده است.

عبدالعاطی با صراحت اعلام کرد: قاهره دیگر قصد ندارد به روند مذاکرات بی‌نتیجه‌ای که نزدیک به ۱۵ سال به طول انجامیده، بازگردد.

وزیر خارجه مصر به مقامات آدیس‌آبابا هشدار داد: هرگونه تصمیم یا اقدام برای احداث سدهای جدید بر روی رود نیل، با پاسخ قاطع و حتمی مصر بر اساس قوانین بین‌المللی روبرو خواهد شد.

