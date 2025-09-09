افتتاح سد النهضه از سوی اتیوپی پس از ۱۴ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، آبی احمد، نخست وزیر اتیوپی امروز سه شنبه به طور رسمی سد النهضه را پس از حدود ۱۴ سال افتتاح کرد.
العربیه گزارش داد: حتی پس از تکمیل این سد نیز، بحث و جدل به پایان نرسیده و همچنان ادامه خواهد داشت.
آبی احمد بار دیگر به کشورهای همسایه در خصوص این سد اطمینان داد و تاکید کرد که این سد تهدیدی برای مصر و سودان نخواهد بود.
وی تاکید کرد که کشورش از منابع آبی فرامرزی به صورت محدود استفاده میکند و سهمی را که متعلق به آن نیست تصاحب نکرده است.
سد النهضه که بزرگترین سد برقآبی آفریقا محسوب می شود، پروژهای است که انرژی میلیونها نفر را در این کشور را تأمین میکند و در عین حال شکاف با مصر در پاییندست را عمیقتر میکند. این کشور سد النهضه را محوری برای توسعه اقتصادی میداند. تولید برق این سد که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، در نهایت باید از ۷۵۰ مگاواتی که دو توربین فعال آن در حال حاضر تولید میکنند، به ۵۱۵۰ مگاوات افزایش یابد.
با این حال، همسایگان پاییندست اتیوپی با نگرانی پیشرفت این پروژه را زیر نظر داشتهاند. مصر که در دهه ۱۹۶۰ سد بلند آسوان خود را بر روی نیل ساخت، نگران است که طرح احیای رود نیل موسوم به (GERD) در دورههای خشکسالی، تأمین آب این کشور را محدود کند و منجر به ساخت سدهای دیگر در بالادست شود.
مصر از همان ابتدا با این سد به شدت مخالفت کرده و استدلال میکند که این سد، معاهدات آبی مربوط به دوران استعمار بریتانیا را نقض میکند و تهدیدی برای موجودیت کشور محسوب میشود. مصر با جمعیتی حدود ۱۰۸ میلیون نفر، حدود ۹۰ درصد از آب شیرین خود را از طریق نیل تأمین میکند.
