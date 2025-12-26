به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر ضمن گرامیداشت یوم الله ۹ دی اظهار کرد: از جلوه‌های روشن یوم‌الله در تاریخ معاصر کشور می‌توان به حماسه ماندگار ۹ دی اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه در نهم دیماه و همچنین جنگ ۱۲ روزه دست قدرت الهی از طریق حضور آگاهانه، بصیرت و اراده ملت ایران نمایان شد اضافه کرد: در این دو مقطع توطئه‌های پیچیده دشمنان برای بی‌ثبات‌سازی کشور ناکام ماند.

امام جمعه موقت بوشهر بیان کرد: حضور به هنگام مردم در صحنه، نقش‌آفرینی نیروهای مسلح مردمی و بسیج، و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری وجه مشترک حماسه مردمی ۹ دی ۱۳۸۸ و پیروزی سوم تیر در جنگ ۱۲ روزه بود.

وی با اشاره به بر هم خوردن محاسبات دشمن در این دو رویداد افزود: رهبر معظم انقلاب در این مقاطع حساس نقش راهبردی داشتند و درایت، صبر و تصمیم‌های هوشمندانه مقام معظم رهبری، در کنار تبعیت و همراهی مردم، مانع از بروز بحران‌های جبران‌ناپذیر شد.

حجت‌الاسلام هاشمی با تبریک فرارسیدن میلاد با سعادت امام جوادالائمه علیه‌السلام، با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آن حضرت، اظهار کرد: امام جواد (ع) در سنین کودکی در مناظرات بزرگ علمی با اندیشمندان ادیان و مذاهب مختلف شرکت می‌کرد و با پاسخ‌گویی دقیق و عالمانه، عظمت امامت را به نمایش گذاشت.

وی با تأکید بر حدیثی از امام جوادالائمه علیه‌السلام مبنی بر اینکه نعمتی که شکرگزاری نشود، همانند گناه است که بخشیده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: شکر نکردن نعمت‌های الهی، انسان را دچار غفلت، قساوت قلب و دوری از یاد خدا می‌کند و در حقیقت نوعی کوتاهی در برابر الطاف پروردگار است.

امام جمعه موقت بوشهر در ادامه، با اشاره به نزول بارش‌های اخیر، این نعمت الهی را فرصتی بزرگ برای جامعه دانست و با تأکید بر لزوم شکر عملی نعمت‌ها، خاطرنشان کرد: حداقل شکر نعمت باران، سجده شکر و قدردانی قلبی و زبانی است، اما شکر واقعی در سطح مدیریت کلان، جلوگیری از هدررفت آب و استفاده صحیح از نزولات آسمانی است.

وی با انتقاد از اتلاف بخش قابل توجهی از آب باران، تصریح کرد: بهره‌گیری از روش‌هایی مانند آبخیزداری و آبخوان‌داری وظیفه‌ای مهم و از مصادیق شکر این نعمت الهی است.

حجت‌الاسلام هاشمی همچنین با اشاره به نقش ایمان، تقوا و استغفار در نزول رحمت الهی، اظهار داشت: قرآن کریم تصریح می‌کند که اگر مردم به ایمان و تقوا روی آورند و از خداوند طلب آمرزش کنند، درهای رحمت آسمان به روی آنان گشوده خواهد شد و باران‌های به‌موقع و پربرکت نازل می‌شود.

خطیب نماز جمعه بوشهر با تأکید بر رعایت تقوا الهی، آن را اصلی‌ترین راه برون‌رفت از مشکلات فردی و اجتماعی دانست و گفت: اگر انسان در همه عرصه‌های زندگی از خانواده تا اجتماع، اداره، سیاست و اخلاق، تقوا الهی را رعایت کند، خداوند راه خروج از مشکلات را به او نشان می‌دهد و رزق و روزی را از جایی که گمان نمی‌کند، نصیبش خواهد کرد.

وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: ثمره تقوا نورانی قلب و صفای دل است و انسانی که اهل تقوا باشد، در بازار، محل کار و همه موقعیت‌ها مورد عنایت ویژه خداوند قرار می‌گیرد.

لزوم بهره‌گیری از فرصت ماه رجب

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به فرارسیدن ماه رجب، این ماه را آغاز بهار معنویت دانست و اظهار کرد: همان‌گونه که در بهار طبیعت، زمین زنده و سرسبز می‌شود، سال معنوی مؤمنان نیز از ماه رجب آغاز می‌شود و با ماه‌های شعبان و رمضان به اوج می‌رسد.

وی با یادآوری دعای پیامبر اکرم (ص) هنگام رؤیت هلال ماه رجب گفت: پیامبر اسلام (ص) همواره از خداوند می‌خواستند ماه‌های رجب و شعبان را با برکت قرار دهد و توفیق درک ماه رمضان را به امت عطا فرماید تا مؤمنان با آمادگی و پاکی وارد این ماه بزرگ شوند.

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به نقش فضای مجازی در زندگی امروز تصریح کرد: مؤمنان باید در ماه رجب، فعالیت‌های خود در فضای مجازی را نیز معنوی و از ترویج گناه پرهیز کنند، چرا که گناه در این ماه‌های مورد عنایت الهی، آثار منفی بیشتری دارد.

امام جمعه موقت بوشهر با نقل حدیث قدسی بیان کرد: خداوند ماه رجب را ریسمانی میان خود و بندگانش قرار داده تا هر کس به آن چنگ بزند، به نجات و قرب الهی برسد.

حجت‌الاسلام هاشمی ابراز امیدواری کرد که مؤمنان با بهره‌گیری از برکات ماه رجب، زمینه تقرب بیشتر به خداوند و آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان را فراهم کنند.