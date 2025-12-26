فرماندار دشتی: ۴۰۰میلیارد ریال به محور ناصری–شنبه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح جمعه در جریان بازدید از محور ناصری–شنبه که با حضور ارسلان زارع استاندار بوشهر انجام شد، با اشاره به اقدامات مؤثر صورتگرفته در حوزه راهداری اظهار داشت: این پروژه بهواسطه حمایتهای دولت و پیگیریهای مستمر استاندار بوشهر با شتاب مناسبی در حال اجراست.
وی افزود: در ۲ سال اخیر بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرستانی به این محور اختصاص یافته که نشاندهنده عزم جدی دولت در توسعه زیرساختهای حملونقل و ارتقای ایمنی راههای شهرستان دشتی است.
فرماندار دشتی با تقدیر از رویکرد توسعهمحور استاندار بوشهر تصریح کرد: نتیجه این حمایتها، افتتاح ۹ کیلومتر از محور ناصری–شنبه در دهه مبارک فجر امسال خواهد بود و بر اساس قول پیمانکار و با تلاش برای تزریق بهموقع اعتبارات، مابقی پروژه تا هفته دولت سال آینده تکمیل میشود.
مقاتلی همچنین با اشاره به راه دوم روستای کردلان -باغان، این پروژه را یکی از طرحهای مهم پدافندی شهرستان عنوان کرد و گفت: این مسیر در شرایط بحرانی نقش مهمی در تسهیل تردد مردم و مدیریت بحران خواهد داشت.
وی ضمن قدردانی از مجموعه دولت، استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و دستگاههای اجرایی مرتبط، تأکید کرد: با تداوم این حمایتها، روند تکمیل پروژههای عمرانی و زیرساختی شهرستان با قوت ادامه خواهد یافت و زمینهساز رضایتمندی مردم خواهد شد.
