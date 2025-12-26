به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با اشاره به ایام البیض و برگزاری سنت معنوی اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف فرصتی است برای نزدیکی بیشتر به خداوند، تهذیب نفس و دوری از مشغله‌های دنیوی تا دل‌ها آرامش و بصیرت الهی بیابد.

وی اضافه کرد: این آئین نورانی، زمینه تقویت ایمان و تمرین حضور قلب در عبادت را فراهم می‌کند و انسان را در مسیر رشد معنوی و اخلاقی هدایت می‌کند.

امام جمعه دشتی بیان کرد: حدود ۴۰ مسجد و پایگاه معنوی آماده برگزاری این سنت حسنه هستند. هر کس برایش امکان و توفیق فراهم است این فرصت را مغتنم بشمارد و از این فیض عظیم بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه ۹ دی، روز تجدید میثاق امت با ولایت و نماد بصیرت مردم ایران در صیانت از انقلاب و ارزش‌های اسلامی است افزود: حضور آگاهانه و متحد مردم در ۹ دی، دشمنان انقلاب را مأیوس و پایه‌های نظام اسلامی را مستحکم کرد.

زاهددوست با بیان اینکه ۹ دی نماد تشخیص درست جبهه حق و باطل در فضای غبارآلود جنگ شناختی است تصریح کرد: حضور مردم نشان داد ولایت‌مداری آنان، احساسی و مقطعی نیست بلکه ریشه‌دار و آگاهانه است.

وی تاکید کرد: ۱۳ دی، سالروز شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی، یادآور فداکاری و شجاعت اوست؛ مردی که با اخلاص و ایثار خود، نام ایران و مقاومت اسلامی را در جهان سربلند کرد و الگویی بی‌بدیل برای ملت ما شد.

امام جمعه دشتی با گرامیداشت چهارم دی ماه سالروز عملیات کربلای ۴ بیان کرد: شهرستان دشتی در این عملیات ۱۵ عزیز خود را تقدیم انقلاب و اسلام کرده و امروز نماز جمعه شهرستان دشتی به نام ۱۵ ستاره این دیار در آسمان کربلای ۴ مزین است.

مشکلات زیرساختی رفع شود

وی با اشاره به بارندگی‌های اخیر افزود: باید شکرگزاری کنیم و سپاس خود را به درگاه خداوند متعال تقدیم کنیم که این نعمات الهی را بر سرزمین ما نازل فرمود. همچنین با دعا، از خداوند مسئلت داریم که این نزولات رحمت همچنان ادامه یابد و سفره برکت بر همگان گسترده شود.

زاهددوست تاکید کرد: با توجه به خسارت‌هایی که این بارندگی‌ها به برخی زمین‌های کشاورزی وارد کرده و مشکلاتی که در مسیرها و پل‌های روستایی ایجاد شده است، از مسئولان انتظار داریم تا با اهتمام و اقدام فوری، خسارت کشاورزان را جبران کنند و مشکلات زیرساختی، از جمله پل روستای شیخیان و کردلان، را رفع نمایند تا زندگی مردم در این مناطق با سهولت و امنیت ادامه یابد.

وی ضمن تشکر از استاندار و مسئولین کشوری و استانی که با بازدید میدانی از مناطق آسیب‌دیده اهتمام خود را نشان دادند، گفت: لازم است توجه ویژه‌ای به مشکلات مردم به‌ویژه کشاورزان داشته باشیم.

امام جمعه دشتی افزود: پل روستای کردلان، مسیر اصلی عرضه محصولات کشاورزی مردم است و بسته شدن آن حتی برای یک روز، زندگی و معیشت آنان را مختل می‌کند و بنابراین ضروری است چاره‌ای دائمی اندیشیده شود تا در بارندگی‌های آینده مردم با قطع مسیر و مشکلات مشابه مواجه نشوند.

انتقاد از اجرای عجولانه طرح ساماندهی کشتار دام

وی بیان کرد: اجرای عجولانه طرح ساماندهی کشتار دام توسط اداره دامپزشکی استان با تمرکز بر کشتارگاه‌های صنعتی، و تعطیل کردن یکباره کشتارگاه‌های سنتی، می‌تواند مشکلاتی در تأمین گوشت برای مردم ایجاد کند و احتمال افزایش قیمت این کالای اساسی را به دنبال داشته باشد.

زاهددوست اضافه کرد: آوردن دام از اقصی نقاط شهرستان‌ها به یک کشتارگاه موجب درد سر و افزایش قیمت خواهد شد، ضمن اینکه به همت شهرداری خورموج کشتارگاه جدید در شهر فعال شده و قابل ارتقا و استفاده است.

وی افزود: از مسئولان انتظار داریم، از اجرای هر طرحی که موجب فشار اقتصادی تازه ای، بر خانوارها است جلوگیری کنند تا مردم دچار مشکل جدیدی نشوند.