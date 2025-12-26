«۹دی» حماسه حضور و بصیرت بود؛ سیلی ملت ایران به گوش دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حمید رضا نبوی در خطبههای نخستین نماز جمعه دیماه ۱۴۰۴ مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن دعوت مردم به تقوای الهی و با بیان اینکه تقوا به معنای مبارزه با طاغوت است، تاکید کرد: تقوا به معنای عمل کردن به دستور خداوند متعال است.
وی با بیان اینکه تقوا یک جنبه دیگر هم دارد و آن هم این است که تمام تلاش مان را برای قوت نظام جمهوری اسلامی به کار ببندیم، افزود: حمایت نظام اسلامی یعنی اجابت فرمان خدا و این عین تقوا است.
امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه یکی از بارزترین جلوههای قدرت نظام اسلامی ما مقوله سرمایه اجتماعی و حضور مردم در صحنهها است، گفت: سرمایه اجتماعی با عنایت امام خمینی (ره) ایجاد و با رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی هدایت شد و تا به حال راه این ملت مستحکم ادامه دارد.
امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه این سرمایه اجتماعی در آستانه روز بصیرت ۹ دی ماه اهمیت بیشتری هم پیدا میکند، گفت: در آن سال عدهای که خود، سفره نشین انقلاب اسلامی بودند و به واسطه انقلاب آبرو پیدا کردند و بر مسندها نشستند، به واسطه زیاده خواهی و هوای نفسانی رفیق دشمن شدند.
نبوی با بیان اینکه این افراد با تهمت به حاکمیت نظامی اسلامی در صدد تضعیف و هجمه به نظام شدند، تاکید کرد: در این میان مردم همان مؤلفه اصلی قدرت نظام اسلامی، در ۹ دی ماه به میدان آمدند و حماسهای از جنس حضور آفریدند.
وی با بیان اینکه حضور مردم در صحنه، همه بافتههای ذهنی معاندان را خراب کرد، گفت: مردم ما در ۹ دی ماه بار دیگر با امام و رهبرشان بیعت کرده و اعلام حمایت خودشان را از نظام اسلامی فریاد زدند و بعد از آن هم در تمام صحنهها این سرمایه اجتماعی به میدان آمد و به عنوان نخستین و قدرت مند ترین مؤلفه در برابر هجمههای دشمن ایستاد.
امام جمعه مهدیشهر ادامه داد: اوج این ایستادگی را میتوانستیم در جنگ ۱۲ روزه شاهد باشیم که الحق والانصاف با زمینه موشکهای نیروهای مسلح مان، سیلی محکمی به گوش دشمنان نواخته شد. باید دانست که دشمن در مسیر دشمنی حربهها و شیوههای مختلفی را به کار میبندد مهمترین مسئله برای دشمن ضربه زدن به سرمایه اجتماعی و کاستن از اعتماد مردمی و نفوذ فرهنگی است.
نبوی در ادامه بیان کرد: دشمن همچنان برای این زمینهها، برنامه دارد و یکی از همین برنامههای دشمن هم از بیرون و هم از سوی نفوذیهای درونی، جریان معیشت مردم است.
وی افزود: مردم از اوضاع معیشت و گرانی گلایه مند هستند و باید دولت کاری کند چند وقتی میشود که یک شیوه خاصی برای ترمیم اقتصادی به کار بسته شده که کارآمد نیست لذا انتظار میرود که دولتمردان شیوه خودشان را تغییر دهند و اقتصادی که از اروپا و دشمنان ما سرچشمه گرفته کنار گذاشته شود.
