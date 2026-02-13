ماموستا حسینی: مؤمنان از فرصت شعبان برای ورود به رمضان بهره ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیداحسن حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به فضائل ماه‌های رجب، شعبان و رمضان اظهار کرد: این ایام، موسم نزول رحمت و مغفرت الهی است و هر اندازه آمادگی روحی انسان بیشتر باشد، بهره‌مندی او از برکات رمضان افزون‌تر خواهد بود.

چهار موهبت الهی در ماه شعبان

وی با استناد به روایات اسلامی افزود: در ماه شعبان چهار عطیه بزرگ الهی به پیامبر اکرم(ص) و امت اسلامی ارزانی شده است که هر یک در تاریخ اسلام منشأ تحولات مهمی بوده‌اند.

امام جمعه موقت سنندج تغییر قبله از بیت‌المقدس به مسجدالحرام را نخستین رخداد مهم این ماه عنوان کرد و آن را نماد هویت‌یابی و استقلال امت اسلامی دانست.

وی ادامه داد: استمرار صلوات بر پیامبر اکرم(ص) تا روز قیامت از دیگر برکات شعبان است؛ چنانکه آن حضرت فرموده‌اند «ماه رجب، ماه خدا و ماه شعبان، ماه من است.»

ماموستا حسینی وقوع معجزه شق‌القمر و اعطای مقام شفاعت به پیامبر اسلام(ص) را از دیگر الطاف الهی در این ماه برشمرد و تصریح کرد: روزهای پایانی شعبان بهترین فرصت برای توبه، پاکسازی دل و آمادگی برای ورود به ماه رمضان است.

رمضان؛ ماه نزول قرآن و تهذیب نفس

وی با بیان اینکه رمضان ماه نزول قرآن و موسم رحمت گسترده الهی است، خاطرنشان کرد: شب‌زنده‌داری، دعا و پرهیز از گناهانی همچون دروغ، غیبت، تهمت و خلف وعده، زمینه‌ساز قبولی اعمال در این ماه خواهد بود.

امام جمعه موقت سنندج همچنین بر اهمیت دعا در شب‌های خاص از جمله شب‌های جمعه و نیمه شعبان تأکید کرد و آن را فرصتی ارزشمند برای تقرب به درگاه الهی دانست.

زکات؛ راهکاری برای کاهش فقر

ماموستا حسینی در بخش دیگری از خطبه‌ها به موضوع زکات پرداخت و گفت: امسال حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان زکات گندم در استان جمع‌آوری و برای رفع نیاز محرومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه زکات فریضه‌ای الهی و حقی مسلم برای فقراست، تصریح کرد: در صورت پرداخت صحیح این واجب دینی، بسیاری از مشکلات معیشتی اقشار کم‌برخوردار کاهش می‌یابد و این امر هیچ ارتباطی با مالیات ندارد.

محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

امام جمعه موقت سنندج در پایان با اشاره به وضعیت مردم غزه اظهار داشت: بنا بر گزارش‌ها، پیکر هزاران شهید همچنان زیر آوار باقی مانده که این مسئله نشان‌دهنده عمق جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین است.

وی ابراز امیدواری کرد با اتحاد و همبستگی مسلمانان، زمینه پایان ظلم و ستم فراهم شود.