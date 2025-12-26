به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نماز جمعه برازجان با گرامیداشت حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت اظهار کرد: یومالله ۹ دی یکی از روزهای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که مردم با بصیرت و حضور آگاهانه خود، نقشههای دشمنان را نقش بر آب کردند.
وی اضافه کرد: این روز، نماد دفاع از ارزشهای انقلاب و ولایت فقیه است و نشان داد که ملت ایران هرگاه احساس خطر کند، با قدرت در صحنه حاضر میشود.
امام جمعه دشتستان با بیان اینکه نهم دیماه تجلی وحدت و انسجام ملی در برابر فتنهها و توطئههای دشمنان بود افزود: مردم با حضور میلیونی خود ثابت کردند که انقلاب و ولایت خط قرمز آنان است.
وی بیان کرد: امروز نیز دشمنان با ابزار رسانه، تحریم و جنگ ترکیبی در پی تضعیف اتحاد ملت هستند. بزرگداشت حماسه ۹ دی فرصتی است برای یادآوری اینکه تنها با بصیرت، مقاومت و وحدت میتوان نقشههای دشمن را خنثی کرد.
مصلح ادامه داد: بزرگداشت ۹ دی تنها یادآوری یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه تجدید میثاق با ولایت و انقلاب است. این روز به ما میآموزد که باید همیشه هوشیار باشیم، تا دشمنان نتوانند با فتنه و فریب، مسیر انقلاب را منحرف کنند.
آموزش و امور مردم با اخلال روبرو نشود
وی با انتقاد از تعطیلیهای مکرر و غیرموجه افزود: تعطیلیهای بیمبنا و غیرضروری، اگرچه در ظاهر فرصتی برای استراحت به نظر میرسند، اما در عمل آسیبهایی جدی بر زندگی مردم وارد میکنند.
امام جمعه دشتستان تصریح کرد: دانشآموزان و دانشجویان از مسیر آموزش عقب میمانند، کارهای اداری و روزمره مردم معطل میشود و نظم اجتماعی دچار اختلال میشود.
وی خاطرنشان کرد: تعطیلی، اگر بر اساس ضرورت و مصالح عمومی باشد، نعمتی است؛ اما اگر بیمنطق و سلیقهای باشد، به جای آرامش، آشفتگی میآورد. جامعهای که برنامهریزی در آن سست شود، آیندهای روشن نخواهد داشت.
حجتالاسلام مصلح تاکید کرد: مسئولان باید با دقت و تدبیر، از تعطیلیهای غیرضروری پرهیز کنند تا آموزش و امور جاری مردم با کمترین اختلال پیش برود.
لزوم توجه به زیست عفیفانه
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به پیامدهای شوم بی عفتی گفت: پیامدهای این تهاجم را میتوان به وضوح در جوامعی که از زیست عفیفانه فاصله گرفتهاند مشاهده کرد.
امام جمعه دشتستان افزود: کاهش شدید نرخ ازدواج و افزایش سن آن، افزایش طلاق و ناپایداری زندگیهای مشترک، کاهش فرزندآوری و بروز بحران جمعیت، عادیسازی سقط جنین، که همان قتل خاموش است، از پیامدهای این بیعفتی است.
وی افزایش فرزندان نامشروع و مادران مجرد، گسترش خانوادههای تک والد و فروپاشی کانونهای گرم خانوادگی، شیوع پدیدههای شوم و غیرفطری مانند ازدواج سفید، همجنسگرایی و روابط نامتعارف، را از دیگر پیامدها دانست.
مصلح اظهار کرد: تجربه غرب، گواهی آشکار بر این حقیقت است. در آنجا بیتوجهی به زیست عفیفانه، خانواده را به شدیدترین شکل ممکن متلاشی کرده و جامعه را با بحرانهای هویت، بحران جمعیت، افسردگی، تنهایی، ازدواجهای نامتعارف و فجایع اخلاقی و اجتماعی گسترده رو به رو ساخته است.
وی تصریح کرد: شیطان با تهاجم سازمانیافته خود، میخواهد خانواده را از درون تهی کند و جامعه را به ورطه نابودی بکشاند و تنها راه مقابله با این هجمه، بازگشت به زیست عفیفانه و پاسداشت پاکدامنی در روابط فردی و اجتماعی است.
نظر شما