برهان مال الهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأمین گوشت مصرفی شهروندان به‌صورت کامل از کشتارگاه‌های صنعتی و مجاز انجام می‌شود، اقدامی که نقش مهمی در تضمین سلامت غذایی و ارتقای کیفیت سبد مصرفی خانوارها دارد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کنگان افزود: از شیوه‌های سنتی کشتار و تمرکز بر چرخه‌های صنعتی و تحت نظارت، موجب افزایش ضریب ایمنی محصولات دامی و کاهش مخاطرات بهداشتی شده است، نظارت مستمر و دقیق کارشناسان دامپزشکی در تمامی مراحل تأمین، حمل، نگهداری و عرضه، رعایت کامل اصول فنی و بهداشتی را تضمین می‌کند.

وی تاکید کرد: این رویکرد، کنگان را در مسیر همگامی با استانداردهای نوین غذایی قرار داده و زمینه افزایش اعتماد عمومی و صیانت از سلامت جامعه را فراهم ساخته است؛ مسیری که آینده‌ای ایمن‌تر و سالم‌تر را برای شهروندان رقم خواهد زد.