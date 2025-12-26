امام جمعه گلستان: حیا مانع ابتلا به کارهای زشت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلستان با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و پرهیز از محرمات، حیا را یکی از بهترین و مؤثرترین خصایص انسانی برشمرد و گفت: انسانی که حیا ندارد، خود را از همه امور آزاد می‌بیند و هیچ قید و بندی ندارد.

وی با گرامی‌داشت حماسه ۹ دی، این روز را نمادی از وحدت ملت ایران حول محور ولایت دانست و افزود: این حماسه بزرگ، نمایش معجزه الهی و قدرت فکری ملت و توانمندی جمهوری اسلامی است، ناکام گذاشتن دشمن در رسیدن به اهداف تضعیف اراده ملی و بی‌ثبات‌سازی جامعه، از وجوه مشترک حماسه ۹ دی و پیروزی ملت در سه تیر ۱۴۰۴ است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهارستان همچنین با اشاره به برگزاری پویش «چله دعای عهد» از ۵ رجب تا نیمه شعبان، از مشارکت مردم و همراهی نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای در این طرح معنوی تقدیر کرد و گفت: با قرائت دعای عهد، عشق و ارادت خود را به امام زمان (عج) نشان داده و برای یاری ایشان آمادگی پیدا کنیم.

امام جمعه گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اعتکاف اشاره کرد و آن را فرصتی برای دعا، انس با قرآن و تعمیق معنویت دانست و افزود: بسترسازی برای این همایش بزرگ معنوی وظیفه مسئولان، هیئت امنای مساجد و همه فعالان فرهنگی و اجتماعی است.

موسوی در پایان خطبه‌ها با تأکید بر آغاز فعالیت هیأت‌های اجرایی در فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: این جایگاه امانت‌گونه است و باید از نگاه‌های حزبی و گروهی پرهیز شود. ملاک عمل در بررسی‌ها قانون باشد و مسئولان باید به‌گونه‌ای عمل کنند که در پیشگاه مردم و خداوند پاسخگو باشند.