تساوی آلومینیوم و ملوان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال آلومینیوم و ملوان در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز جمعه ۵ دی و از ساعت ۱۳:۳۰ با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.
در نیمه اول، هر دو تیم موقعیتهایی برای گلزنی روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند اما این شاگردان مازیار زارع در تیم ملوان بودند که نمایش هجومیتری نسبت به میزبان داشتند. محمدعلینژاد دو بار تا آستانه باز کردن دروازه آلومینیوم پیش رفت، اما واکنشهای بهموقع و مؤثر محمد خلیفه، دروازهبان آلومینیوم، مانع از گلزنی ملوانیها شد.
در سوی مقابل، شاگردان سید مجتبی حسینی نیز تلاش کردند با استفاده از حملات سرعتی به دروازه ملوان نزدیک شوند، اما این موقعیتها راه به جایی نبرد تا دو تیم با نتیجه مساوی راهی رختکن شوند.
