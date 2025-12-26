منصوریان داور بازی استقلال و گل گهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران ۳ مسابقه از روزهای شنبه و یکشنبه هفته پانزدهم فصل جاری لیگ برتر مشخص شد که به شرح زیر است:
شنبه ۶ دی ۱۴۰۴
*پیکان - خیبر خرمآباد
داور: وحید زمانی کمکها: محمد هاشمینسب، رضاحیدری و فرهاد امینی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: کوپال ناظمی کمک: ریحانه شیرازی
*سپاهان اصفهان- چادرملو اردکان
داور: علی سام کمکها: فرهاد فرهادپور، سید یعقوب حجتی و ایمان کهیش ناظر: بابک داوری داور VAR: حسین زمانی کمک: بهمن عبداللهی
یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴
* استقلال تهران - گلگهر سیرجان
داور: مرتضی منصوریان کمکها: علیرضا مرادی، علیرضا ممبنی و مصطفی بینش ناظر: مسعود مرادی داور VAR: وحید کاظمی کمک: شهاب محمدی
