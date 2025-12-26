  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال؛

منصوریان داور بازی استقلال و گل گهر شد

فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای باقی مانده هفته پانزدهم لیگ برتر را اعلام کرد که مرتضی منصوریان قاضی بازی استقلال و گل گهر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران ۳ مسابقه از روزهای شنبه و یکشنبه هفته پانزدهم فصل جاری لیگ برتر مشخص شد که به شرح زیر است:

شنبه ۶ دی ۱۴۰۴

*پیکان - خیبر خرم‌آباد

داور: وحید زمانی کمک‌ها: محمد هاشمی‌نسب، رضاحیدری و فرهاد امینی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: کوپال ناظمی کمک: ریحانه شیرازی

*سپاهان اصفهان- چادرملو اردکان

داور: علی سام کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، سید یعقوب حجتی و ایمان کهیش ناظر: بابک داوری داور VAR: حسین زمانی کمک: بهمن عبداللهی

یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴

* استقلال تهران - گل‌گهر سیرجان

داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: علیرضا مرادی، علیرضا ممبنی و مصطفی بینش ناظر: مسعود مرادی داور VAR: وحید کاظمی کمک: شهاب محمدی

