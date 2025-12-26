  1. ورزش
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال؛

تساوی تراکتور و شمس آذر در نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال تراکتور و شمس آذر با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شمس آذر و تراکتور در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز جمعه ۵ دی و از ساعت ۱۵:۳۰ با قضاوت امیر عرب‌براقی در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در نیمه اول، هر دو تیم با هدایت وحید رضایی و دراگان اسکوچیچ تلاش کردند با ارائه بازی هجومی به گل دست پیدا کنند، اما این تراکتوری‌ها بودند که موقعیت‌های بیشتری روی دروازه حریف خلق کردند. شاگردان اسکوچیچ با مالکیت توپ و بازی‌سازی از میانه میدان، چند بار خط دفاع شمس‌آذر را تحت فشار قرار دادند.

مهم‌ترین موقعیت نیمه نخست را مهدی ترابی رقم زد؛ جایی که این بازیکن با شوتی سنگین و از راه دور قصد باز کردن دروازه شمس‌آذر را داشت اما علیرضا جعفرپور دروازه‌بان شمس‌آذر با واکنشی تماشایی توپ را دفع کرد تا دروازه میزبان بسته بماند.

در سوی مقابل، شمس‌آذر نیز در چند صحنه با ضدحملات سریع به دنبال غافلگیر کردن تراکتور بود، اما حملات این تیم نیز راه به جایی نبرد تا ۴۵ دقیقه نخست بدون گل خاتمه یابد.

