دشت سه امتیازی ملوان از اراک/ ناکامی شاگردان حسینی در خانه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آلومینیوم و ملوان در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز جمعه ۵ دی و از ساعت ۱۳:۳۰ با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر شاگردان مازیار زارع در تیم ملوان به پایان رسید.

در نیمه اول، هر دو تیم موقعیت‌هایی برای گلزنی روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند اما این شاگردان مازیار زارع در تیم ملوان بودند که نمایش هجومی‌تری نسبت به میزبان داشتند. محمدعلی‌نژاد دو بار تا آستانه باز کردن دروازه آلومینیوم پیش رفت، اما واکنش‌های به‌موقع و مؤثر محمد خلیفه، دروازه‌بان آلومینیوم، مانع از گلزنی ملوانی‌ها شد.

در سوی مقابل، شاگردان سید مجتبی حسینی نیز تلاش کردند با استفاده از حملات سرعتی به دروازه ملوان نزدیک شوند، اما این موقعیت‌ها راه به جایی نبرد تا دو تیم با نتیجه مساوی راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم این دیدار نیز دو تیم با رویکردی هجومی‌تر کار را دنبال کردند و هر کدام چند موقعیت جدی برای باز کردن دروازه‌ها به دست آوردند، اما بی‌دقتی مهاجمان و عملکرد مناسب دروازه‌بان‌ها مانع از تغییر نتیجه شد.

در حالی که بازی رو به پایان می‌رفت، در دقیقه ۹۰ داور مسابقه به سود ملوان و در بیرون از محوطه جریمه تیم آلومینیوم اعلام ضربه آزاد کرد. قائم اسلامی‌خواه پشت توپ قرار گرفت و با ضربه‌ای تماشایی و پای چپ، توپ را به زیبایی روانه دروازه آلومینیوم کرد تا گل برتری شاگردان مازیار زارع به ثمر برسد.

با این پیروزی، ملوان بندرانزلی سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد و با ۲۱ امتیاز به صورت موقت در رده ششم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت. تیم آلومینیوم اراک نیز با ۱۵ امتیاز در جایگاه یازدهم باقی ماند.