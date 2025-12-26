ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر مس/اتفاق تلخ و نگران کننده برای یک مدافع

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار امروز مقابل مس رفسنجان آخرین بازی دور رفت لیگ برتر فصل جاری را برگزار می‌کند و دنبال بردی حیاتی برای ماندن در کورس مدعیان قهرمانی است.

اوسمار ویه‌را در روزهای ادامه مصدومیت مارکو باکیچ تصمیم به ثبات در میانه میدان گرفت تا میلاد سرلک و سروش رفیعی بار دیگر بازی‌سازی کند.

او با وجود مصدومیت جزئی حسین ابرقویی‌نژاد، باز هم تصمیم به استفاده از او گرفته است تا نامی از مرتضی پورعلی‌گنجی در قلب خط دفاع نباشد. مدافعی که زمانی یکی از ستون‌های اصلی پرسپولیس و تیم ملی ایران به شمار می‌رفت.

پورعلی‌گنجی در هفته‌های اخیر عملاً به یک گزینه فراموش‌شده در تفکرات کادر فنی پرسپولیس تبدیل شده است. تداوم استفاده از کنعانی‌زادگان در کنار گزینه‌های دیگر، این پیام روشن را مخابره می‌کند که مدافع باتجربه سرخ‌ها فعلاً جایگاهی در ترکیب اصلی ندارد؛ حتی زمانی که شرایط می‌توانست به سود او تغییر کند.

ادامه این روند، بدون تردید می‌تواند تبعاتی فراتر از پرسپولیس برای پورعلی‌گنجی داشته باشد. نیمکت‌نشینی مستمر در سطح باشگاهی، شانس حضور او در فهرست تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ را روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌کند؛ موضوعی که برای مدافعی با سابقه حضور در جام‌های جهانی گذشته، نگران‌کننده است.

در شرایطی که رقابت در خط دفاع تیم ملی ایران به اوج خود رسیده، بازیکنی که فرصت بازی منظم در باشگاهش را از دست بدهد، به‌سختی می‌تواند نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کند. به نظر می‌رسد اگر شرایط برای پورعلی‌گنجی تغییر نکند، این نیمکت‌نشینی می‌تواند به یکی از تلخ‌ترین مقاطع دوران حرفه‌ای او تبدیل شود.

دیدار پرسپولیس مقابل مس رفسنجان، شاید فقط یک بازی لیگ برتری باشد، اما برای برخی بازیکنان از جمله مرتضی پورعلی‌گنجی نشانه‌ای جدی از جایگاه فعلی و آینده‌ای مبهم است. آینده‌ای که اگر تغییری در آن ایجاد نشود، ممکن است به از دست رفتن بزرگ‌ترین رؤیا یعنی حضور در جام جهانی ختم شود.

اوسمار به احتمال فراوان با ترکیب زیر تیمش را مقابل مس رفسنجان به میدان می‌فرستد که به شرح زیر است:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی‌نژاد، محمدحسین کنعانی‌زادگان، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، میلاد سرلک، سروش رفیعی، اوستون ارونوف، محمد عمری، تیوی بیفوما و علی علیپور.