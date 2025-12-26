  1. ورزش
شانس به مدافع ملی پوش فولاد چشمک زد؛ رستگاری یحیی با فجرسپاسی در شیراز

فولاد خوزستان در بازی مهیج و دراماتیک توانست میزبان شیرازی خود را شکست دهد تا از قعر جدول فاصله بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال فجرسپاسی شیراز و فولاد خوزستان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز جمعه از هفته پانزدهم لیگ برتر برگزار شد که با نتیجه ۲ بر یک به سود فولاد همراه بود.

احسان محروقی (۷۰) گل میهمان اهوازی را به ثمر رساند اما اشتباه علی نعمتی مدافع فولاد باعث شد تا فجر در دقیقه ۹+۹۰ صاحب پنالتی شود و شروین بزرگ گل تساوی را برای تیمش بزند تا تمام فوتبالی‌ها منتظر سوت پایان بازی باشند.

با این حال فولاد در آخرین ثانیه بازی روی ارسال سینا اسدبیگی و تمام کنندگی دوباره احسان محروقی در دقیقه ۱۳+۹۰ توانستند گل دوم را به قمر برسانند تا بردی دراماتیک را جشن بگیرند.

فولاد با این نتیجه ۱۶ امتیازی شد و در رتبه دهم قرار گرفت. فجر هم با ۱۸ امتیاز در رتبه نهم قرار گرفت تا نیم فصل برای دو تیم اینگونه به اتمام برسد.

