شانس به مدافع ملی پوش فولاد چشمک زد؛ رستگاری یحیی با فجرسپاسی در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال فجرسپاسی شیراز و فولاد خوزستان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز جمعه از هفته پانزدهم لیگ برتر برگزار شد که با نتیجه ۲ بر یک به سود فولاد همراه بود.

احسان محروقی (۷۰) گل میهمان اهوازی را به ثمر رساند اما اشتباه علی نعمتی مدافع فولاد باعث شد تا فجر در دقیقه ۹+۹۰ صاحب پنالتی شود و شروین بزرگ گل تساوی را برای تیمش بزند تا تمام فوتبالی‌ها منتظر سوت پایان بازی باشند.

با این حال فولاد در آخرین ثانیه بازی روی ارسال سینا اسدبیگی و تمام کنندگی دوباره احسان محروقی در دقیقه ۱۳+۹۰ توانستند گل دوم را به قمر برسانند تا بردی دراماتیک را جشن بگیرند.

فولاد با این نتیجه ۱۶ امتیازی شد و در رتبه دهم قرار گرفت. فجر هم با ۱۸ امتیاز در رتبه نهم قرار گرفت تا نیم فصل برای دو تیم اینگونه به اتمام برسد.