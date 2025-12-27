  1. جامعه
کیفیت هوای تهران در حال حاضر چگونه است؟

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت هم اکنون (۶ دی ماه) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

به گزارش خبرنگار مهر، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۴۳ و در وضعیت ناسالم قرار داشت.

همچنین میانگین کیفیت هوا هم اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون بر روی عدد ۱۳۷ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۱ روز قابل قبول، ۱۱۹ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفیت هوا «خطرناک» است.

