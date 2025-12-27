  1. استانها
  2. قزوین
۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۶

استان قزوین در وضعیت قرمز؛ آلایندگی در آبیک و قزوین به مرز ناسالم رسید

استان قزوین در وضعیت قرمز؛ آلایندگی در آبیک و قزوین به مرز ناسالم رسید

قزوین- بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوا، هم‌اکنون شاخص آلایندگی هوا در شهرستان آبیک به عدد ۱۶۸ و در شهر قزوین به ۱۶۳ رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوا، هم‌اکنون شاخص آلایندگی هوا صبح شنبه در شهرستان آبیک به عدد ۱۶۸ و در شهر قزوین به ۱۶۳ رسیده است.

این میزان از آلودگی هوا در رده «ناسالم برای همه گروه‌ها» قرار دارد و می‌تواند برای عموم شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، مخاطرات جدی به همراه داشته باشد.

همچنین گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که کیفیت هوا در سایر شهرهای استان قزوین نیز در وضعیت قرمز قرار داشته و شرایط مشابهی از نظر آلودگی در سطح استان حاکم است.

مسئولان بهداشتی توصیه می‌کنند شهروندان تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی، نکات ایمنی را با جدیت بیشتری رعایت کنند.

کد خبر 6702931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها