به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، امجد الشوا مدیر شبکه امداد رسانی سازمانهای غیردولتی در غزه ضمن اظهاراتی تصریح کرد که یک و نیم میلیون شهروند ساکن غزه در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی خانههای خود را از دست دادهاند.
وی ابراز داشت: ما به بیش از ۳۰۰ هزار چادر برای اسکان آوارگان نیاز داریم، در حالی که تنها ۶۰ هزار چادر وارد غزه شده است.
این مقام ارشد امداد رسانی غزه، بزرگترین چالش فراروی باریکه جنگ زده غزه را جلوگیری از ورود کمکهای آنروا توسط رژیم صهیونیستی دانست که بار اضافی بر دوش سازمانهای غیردولتی گذاشته است.
الشواء اولویتهای اصلی سازمانهای غیر دولتی را حمایت از زنان سرپرست خانوار، سالمندان، افراد دارای معلولیت و قطع عضو، یتیمان و همچنین خانوادههای ساکن در مناطق در معرض خطر سیل از طریق تأمین تجهیزات و سرپناه برای آسیبپذیرترین و نیازمندترین گروهها اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه اشغالگران بیشتر مقرهای سازمانهای غیردولتی را تخریب کردهاند، تصریح کرد: ما در حال حاضر از مقرهای جایگزین یا داخل چادرها به فعالیتهای خود ادامه میدهیم.
امجد الشواء خاطرنشان کرد که سازمانهای امداد رسانی غزه از کاهش بودجه بشردوستانه که مستقیماً بر توانایی آنها برای پاسخگویی به نیازها تأثیر گذاشته است، آسیب میبینند.
از سوی دیگر در حالی که بیمارستان العوده غزه پنج شنبه شب به دلیل اتمام کامل سوخت لازم برای فعالیت ژنراتورها و قطع برق، خدماترسانی خود را متوقف کرده بود، اعلام کرد که پس از دریافت مقدار محدودی سوخت از سوی سازمان جهانی بهداشت، فعالیتهای عادی خود را از سر گرفته است.
طبق بیانیه دفتر اطلاعرسانی دولت غزه، از ابتدای توافق آتشبس تا ۲۱ دسامبر جاری، تنها ۳۹۴ کامیون سوخت وارد نوار غزه شده است؛ در حالی که طبق توافق باید ۳۶۵۰ کامیون وارد میشد. آمارها نشان میدهد که به طور میانگین روزانه تنها ۵ کامیون سوخت وارد غزه میشود، در حالی که طبق توافق این رقم باید ۵۰ کامیون در روز باشد. این یعنی میزان پایبندی به توافقات تنها ۱۰ درصد بوده است.
کمبود شدید سوخت باعث شده است که نه تنها بیمارستانها، بلکه نانواییها، ایستگاههای پمپاژ آب و سیستمهای فاضلاب در وضعیت شبه فلج قرار گیرند که این امر رنج و مشکلات غیرنظامیان را چندین برابر کرده است.
