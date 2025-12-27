آتش بس به سبک اسرائیل؛ ۱۵۰۰ شهید و زخمی بعد از جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، تجاوزهای رژیم صهیونیستی ضد توافق آتش‌بس در نوار غزه همچنان ادامه دارد تا جایی که آمار شهدا و مجروحان فلسطینی را از زمان آغاز توافق در اکتبر گذشته به حدود ۱۵۰۰ نفر رسانده است.

در همین رابطه صبح امروز یک پهپاد صهیونیستی به سمت نوجوانی در منطقه سودانیه شمال نوار غزه، شلیک کرد که منجر به جراحات جدی وی شد. در جنوب نوار غزه نیز بالگردهای رژیم صهیونیستی به سمت شمال رفح شلیک کردند. در مرکز غزه، بالگردهای اسرائیل به شرق اردوگاه المغازی و مناطق شرق اردوگاه البریج شلیک کردند.

در همین حال، وزارت بهداشت غزه تأیید کرد که از زمان آغاز توافق، آمار شهدا به ۴۱۰ نفر و مجروحان به ۱۱۳۴ نفر افزایش یافته است، علاوه بر این، اجساد ۶۵۴ شهید نیز کشف شده است. آمار کلی خسارات انسانی غزه از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در غزه به ۷۰۹۴۵ شهید و ۱۷۱۲۱۱ مجروح افزایش یافته است.