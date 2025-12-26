به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، یک منبع پزشکی در بیمارستان «العوده» واقع در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه اعلام کرد که این مرکز درمانی روز پنجشنبه بهطور کامل با قطع برق مواجه شده است.
به گفته او، سوخت مورد نیاز برای راهاندازی ژنراتورهای اضطراری به پایان رسیده و رژیم اسرائیل نیز اجازه ورود مقادیر تعیینشده در توافق آتشبس را نداده است.
منبع یاد شده در گفتوگو با خبرنگار آناتولی توضیح داد که قطع برق باعث از کار افتادن بخشهای مختلف بیمارستان شده و نهاد ادارهکننده بیمارستان ناچار شده همه عملهای جراحی برنامهریزیشده در همه تخصصها را متوقف کند.
به گفته او، بیمارستان تنها قادر است خدمات ضروری را در بخشهای اورژانس، پذیرش و زنان و زایمان ادامه دهد تا حداقل خدمات حیاتی برای نجات جان بیماران حفظ شود.
این منبع پزشکی درباره پیامدهای بسیار خطرناک این وضعیت بهویژه برای بیمارانی که نیاز فوری به جراحی یا مراقبتهای تخصصی دارند، هشدار داد.
