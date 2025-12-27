به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، در حالی که حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه بر خلاف مفاد آتش بس برای هفتادوهشتمین روز ادامه دارد مزدوران تل آویو نیز به سمت آوارگان فلسطینی در این باریکه آتش گشودند.

منابع محلی اعلام کردند که در جریان حملات مزدوران رژیم صهیونیستی علیه آوارگان فلسطینی تعدادی از آنها زخمی شدند. این مزدوران قصد دارند ساکنان محله التفاح در شرق غزه را بار دیگر آواره کنند.

این در حالی است نیروهای مقاومت فلسطین از زمان اجرای به اصطلاح آتش بس در نوار غزه طرح امنیتی را پیاده کرده‌اند که بر اساس آن تعداد زیادی از این عناصر بازداشت شده‌اند.