کشف پیکر ۲۵ شهید فلسطینی از زیر آوارهای غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صفا، سازمان دفاع مدنی غزه در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای این سازمان با همکاری تیمهای پزشکی قانونی غزه، موفق شدند پیکر ۲۵ شهید را از زیر ویرانههای منزل خانواده «الاسطل» در منطقه «السطر الغربی» واقع در شمال غرب خانیونس خارج کنند.
پیکر این شهدا پس از کشف و تفحص، برای خاکسپاری به آرامستانهای رسمی منتقل شد. طبق این گزارش، در میان پیکرهای یافت شده، بقایای پیکر «هبه العبادلة»، خبرنگار فلسطینی و مادرش نیز شناسایی شده است.
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم اشغالگر صهیونیستی با نادیده گرفتن درخواستهای بینالمللی و احکام دیوان بینالمللی دادگستری مبنی بر توقف حملات، نسلکشی در نوار غزه را از طریق کشتار، گرسنگی اجباری، تخریب گسترده و کوچ اجباری ساکنان گسترش داد.
بنا بر آمارهای ارائه شده در این گزارش، در این جنگ نابرابر تاکنون بیش از ۲۳۸ هزار شهید و مجروح شده اند که اکثر آنها را زنان و کودکان تشکیل میدهند. همچنین بیش از ۹ هزار نفر همچنان مفقود هستند و صدها هزار نفر آواره شدهاند.
