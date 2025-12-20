تمدید پذیرش دانشجو در مقطع ارشد استعداد درخشان دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مهلت ثبت‌نام و بارگذاری مدارک داوطلبان فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ تا تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه تهران؛ تعدادی رشته جدید به فهرست رشته‌های قابل پذیرش از طریق این آئین‌نامه افزوده شده است.

داوطلبان می‌توانند در صورت بروز هرگونه مشکل یا رفع ابهام، جهت پاسخگویی سوالات احتمالی در خصوص شیوه نامه با آدرس پست الکترونیکی Talent@ut.ac.ir و یا در روزهای کاری از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۵ با شماره تلفن ۶۱۱۱۳۲۰۵ دفتر استعداد درخشان دانشگاه تماس بگیرند و همچنین مشکلات فنی و سیستمی را از سامانه پشتیانی خدمات فناوری اطلاعات "میز خدمت الکترونیک" در این آدرس پیگیری کنند.