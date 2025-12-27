«بشرویه» پایلوت ملی ایمنی مدارس در برابر زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، رسول عباسی صبح شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت مدیریت پیشگیرانه حوادث طبیعی گفت: کشور در حوزه مدیریت بحران پس از وقوع حادثه، از جمله زلزله، تجارب ارزشمندی دارد، اما چالش اصلی در بخش پیشگیری و کاهش خطر پیش از وقوع حادثه است.
وی افزود: مطالعات نشان میدهد سرمایهگذاری در مدیریت ریسک و آمادگی پیش از بحران میتواند هزینههای مدیریت حادثه را تا ۱۴ درصد کاهش دهد و مدارس به دلیل جمعیت بالای دانشآموزان و ارتباط مستقیم با خانوادهها، جامعه هدف بسیار مناسبی برای آموزشهای اثربخش هستند.
فرماندار بشرویه با اشاره به محدودیتهای آموزشهای ایمنی موجود، بیان کرد: آموزش زلزله اغلب محدود به مناسبتهای خاص و اجرای نمادین برنامههاست و آموزشهای پراکنده و بعضاً ناقص اثربخشی لازم را ندارند.
عباسی ادامه داد: پس از چهار سال کار کارشناسی و بررسی الگوهای موفق جهانی از جمله ژاپن، نیوزیلند و ایالت کالیفرنیا، مدل جامع آموزش آمادگی مدارس تدوین و به تأیید سازمان مدیریت بحران کشور رسیده که در این مدل، محور اصلی آموزش خود مدرسه و دانشآموزان هستند و کمیته مدیریت بحران مدرسه تشکیل میشود.
وی افزود: آموزشها با مشارکت دستگاههایی همچون اورژانس، آتشنشانی، شهرداری و سایر نهادهای مرتبط انجام خواهد شد و حضور مهندس عمران در مدرسه باعث میشود دانشآموزان بهصورت عملی با ایمنی سازه، مسیرهای تخلیه امن و نقاط پرخطر آشنا شوند و این آموزشها به خانوادهها نیز منتقل شود.
فرماندار بشرویه با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند حضور ۵ تا ۷ روزه تیم آموزشی در هر مدرسه است و در شهرستان ۶۸ مدرسه شناسایی شدهاند، افزود: درخواست شده است مدارس منتخب بهصورت رسمی تعیین و کمیته آموزش مدرسه مصوب شود تا برنامههای آموزشی دیگر با اولویت پایینتر دنبال شود و وقفهای در روند تحصیل دانشآموزان ایجاد نشود.
عباسی با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان برای اجرای موفق این طرح، گفت: همراهی مردم، تعامل مطلوب دستگاههای اجرایی و حمایت فرمانداری، زمینه مناسبی برای اجرای پایلوت فراهم کرده و در صورت موفقیت، میتوان آن را به سایر شهرستانهای استان تعمیم داد و بهعنوان الگوی ملی مدارس ایمن معرفی کرد.
محمدعلی آخوندی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی، نیز با اشاره به اجرای طرح آموزشی مقابله با زلزله ویژه بشرویه بهعنوان پایلوت کشوری اظهار داشت: سازمان مدیریت بحران کشور به دنبال تمرکزگرایی در سطح ملی است، اما انتظار دارد اقدامات اجرایی از سطح شهرستانها انجام شود.
وی افزود: مکاتبات لازم در این خصوص انجام شده و طرح در راستای واگذاری امور به خود مردم، محلات و مدارس طراحی شده است.
آخوندی تأکید کرد: این طرح با رویکرد مردممحور میتواند یک برنامه عملیاتی مؤثر باشد و به تعمیق و ماندگاری یادگیری کمک کند و در صورت تصویب در برخی شوراها، اجرای آن نتایج ارزشمندی در حوزه آموزش و آمادگی در برابر زلزله به همراه خواهد داشت.
