به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، «آواتار: آتش و خاکستر» کاملاً در گیشه موفق ظاهر شده و روز پنجشنبه ۲۴ میلیون دلار دیگر فروخت و به نظر می رسد تا پایان یکشنبه ۹۰ میلیون دلار بفروشد. اگر این اعداد ثابت بمانند و این روند ادامه پیدا کند، آن وقت این فیلم در دومین آخر هفته اکرانش تنها کاهشی ۱۵ درصدی را در مقایسه با افتتاحیه آخر هفته اول خود تجربه خواهد کرد.

این اعداد واقعا باورنکردنی هستند و در عین حال، دقیقا همان چیزی است که باید از مجموعه فیلم‌های جیمز کامرون که در پاندورا اتفاق می‌افتد، انتظار می‌رفت. ۲ فیلم اول نیز با کندی شروع شدند و سپس در هفته‌های بعدی به سرعت زیادی دست پیدا کردند.

به عبارت دیگر، «آتش و خاکستر» باید تا اواخر جمعه به مرز ۶۰۰ میلیون دلار فروش جهانی رسیده باشد و این یعنی فروش ۲ میلیارد دلاری دور از ذهن نیست. به این ترتیب «آواتار ۴» عملا چراغ سبز دریافت خواهد کرد و تنها در صورتی که فاجعه‌ای پیش‌بینی‌نشده رخ دهد، ساخت آن منتفی می‌شود. احتمالاً می‌توانیم «آواتار ۵» را هم به فهرست اضافه کنیم و دیزنی احتمالا به زودی آنها را در مسیر تولید قرار می‌دهد و کامرون ممکن است در آینده نزدیک نتواند پروژه‌های غیرآواتاری خود را بسازد.

این فیلم روز سه‌شنبه هم ۱۷ میلیون دلار فروش داشت.

«آواتار: راه آب» نیز در دومین آخر هفته خود فروش خوبی داشت و در همان بازه زمانی چهار روزه تعطیلات، ۸۲ میلیون دلار فروخت. فروش جهانی «راه آب» در دومین آخر هفته کامل خود از ۸۵۰ میلیون دلار عبور کرده بود.