مایکل مان «آواتار» را ستود؛ این فیلم یک اثر بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مایکل مان کارگردان بزرگ سینما از «آواتار» ساخته جیمز کامورن به عنوان مهمترین فیلم ۲۰۲۵ یاد کرد.
وی گفت: سومین فیلم «آواتار» با عنوان «آتش و خاکستر» ساخته جیمز کامرون، دستاوردی عظیم است. اصالت خیرهکننده تصویرسازی جیم بدیهی است؛ چیزی که «آتش و خاکستر» را تا این حد قدرتمند میکند، باورپذیری آن است.
وی افزود: او پس از ۲ قسمت اول، جهان داستان اصلی «آواتار» را میشناسد. خانواده جیک و نیتیری - از جمله اسپایدر، پسر کواریچ - پناهندگانی هستند که در میان مردم صخره متکاینا با خالکوبیهای مائوری و سیستم اعتقادی کاملاً انسانشناختی و سیاستهای صلحطلبانهشان پناه گرفتهاند. در «آتش و خاکستر»، جیم قبیله مرتدی از مهاجمان ناوی به رهبری وارانگ کشنده و اغواگر (با بازی اونا چاپلین) را اضافه کرد. اداره توسعه منابع، الزام استعمار خود را دنبال میکند و کواریچ (استیون لانگ) را در نظر دارد که اکنون به شکل نوترکیبی دوباره ظاهر میشود، اما کواریچ یک برنامه جانبی برای پسگرفتن پسرش دارد.
وی در ادامه بر فرهنگهای خلق شده در فیلم تاکید کرد و نوشت: همانند تنوع زیستی پاندورا، جیم فرهنگهای مختلفی را معماری کرده که با اصالت طنینانداز میشوند. کامرون با تکیه بر این فرضیه که الگوهای استانداردی در فرهنگهای متنوع انسانی وجود دارد، اصول ساختاری را در ساختن مردم پاندورا با دانش یک انسانشناس به کار گرفته است. هر یک از آنها دارای آئینها، سیستمهای ارزشی و جادوی دلسوزانهای هستند که با طبیعت در ارتباط است.
مان درباره زیباییشناسی قبیلهای آنها نیز نوشت: این امر در لباس، خالکوبی و محل سکونت، آنقدر خاص است که احساس میکنید این مردم خودشان لباس میپوشند. برای حمله به استعمار توسط اداره توسعه منابع، او ممکن است الگوهایی را از دل تاریخ و از تجاوز به کنگو توسط بلژیک یا گرفتاری مردم جنگلهای بارانی برزیل بیرون کشیده باشد. این زمینههایی که جیم ساخته، خشم، ناامیدی، تراژدی، آرزوها، دوگانگی، لحظات شور و شوق و انتقام شخصیتهایش را با اصالت در برمیگیرد. این اصالت، قدرت غریزی داستانسرایی او را تقویت میکند.
سازنده «مخمصه» افزود: در سراسر روایت پیشبرنده جیم، ما ناویها و انسانها را به عنوان افراد پیچیدهتری که در یک منطقه جنگی وخیم در آیندهای بیگانه گرفتار شدهاند، تجربه میکنیم. و اصالت آنچه او ساخته است، آن را با قدرتی درونیتر طنینانداز میکند. هنر، هوش و ذکاوت جیم، زیستشناسی، انسانشناسی، مهندسی مکانیک، سیاست، تجسم و داستانسرایی پیچیده و متنوعی از موجودات فضایی را خلق میکند. این فوقالعاده است. جیم با یک تکه کاغذ خالی شروع کرد. به نظرم هیچ نویسنده-کارگردانی به اندازه او دنیای سهبعدی بزرگی را که خودش تصور کرده، خلق نکرده است. «آتش و خاکستر» به خودی خود یک دستاورد باورنکردنی است. ۲ قسمت دیگر هم در راه است. از نقطهای در آینده، وقتی از نظر تاریخی به آن نگاه کنیم، کل «آواتار» به عنوان شاهکاری که واقعاً هست، دیده خواهد شد.
مان در مصاحبهای در سال ۲۰۲۳ نیز «آواتار» را یکی از بهترین فیلمهای ساخته شده تاکنون خوانده بود. وی سال ۲۰۱۲ نیز «آواتار» را یکی از انتخابهای خود برای نظرسنجی معتبر «سایت اند ساوند» موسسه فیلم بریتانیا در مورد بهترین فیلمهای تمام دوران انتخاب کرد.
نظر شما