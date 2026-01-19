تسلط «آواتار ۳» بر راس گیشه سینماها خاتمه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «۲۸ سال بعد: معبد استخوان» ساخته نیا داکاستا بر تسلط ۴ هفته‌ای «آواتار: آتش و خاکستر» بر گیشه فروش خاتمه داد تا جایگاه اول را در فروش سینماهای آمریکا به دست آورد.

«معبد استخوان» که ادامه‌ای بر «۲۸ سال بعد» سال پیش و چهارمین فیلم از مجموعه متمرکز بر زامبی‌هاست با اکران در ۳۵۰۶ سالن سینما تنها در روز جمعه ۵.۶ میلیون دلار فروخت و انتظار می‌رود تا پایان این آخر هفته فروشش را به ۱۵ میلیون دلار برساند.

فیلم قبلی این مجموعه یعنی «۲۸ سال بعد» ساخته دنی بویل که با هزینه ۶۰ میلیون دلاری ساخته شده بود، کارش را با فروش ۳۰ میلیون دلاری در اولین آخر هفته اکرانش شروع کرده بود و در نهایت ۷۰ میلیون دلار در آمریکا و ۱۵۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت.

این فیلم جدید که با بودجه ۶۳ میلیون دلاری بر مبنای فیلمنامه آلکس گارلند، ایده‌پرداز اصلی این مجموعه، ساخته شده، با بازی رالف فاینس، جک اوکانل و آلفی ویلیامز درباره یک ویروس خطرناک در بریتانیاست. این فیلم نقدهای خوبی از منتقدان و تماشاگران دریافت کرده است.

با اقبال از این فیلم، «آواتار: آتش و خاکستر» به مکان دوم رانده شد و پنجمین آخر هفته اکرانش را جمعه با فروش ۳.۲ میلیون دلاری شروع کرد و انتظار می‌رود تا پایان امروز ۱۷ میلیون دلار به فروش قبلی خود بیفزاید. سومین فیلم جیمز کامرون از مجموعه «آواتار» تاکنون ۳۶۷ میلیون دلار در آمریکا فروخته و آن طور که انتظار می‌رفت از آن استقبال نشده است. ۲ فیلم قبلی تا ۷ هفته در راس باکس آفیس داخلی آمریکا جای داشتند.