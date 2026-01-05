«آواتار ۳» ۱۸ روزه میلیاردی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «آواتار: آتش و خاکستر» پس از ۱۸ روز اکران، از مرز یک میلیارد دلار در گیشه جهانی عبور کرد. این فروش بلیت شامل ۳۰۶ میلیون دلار در داخل آمریکا و ۷۷۷.۱ میلیون دلار در سطح بین‌المللی می شود تا در جمع فروش این فیلم را به رقم ۱.۰۸۳ میلیارد دلار برساند.

قسمت سوم این مجموعه کمی کندتر از فیلم قبلی یعنی «آواتار: راه آب» محصول ۲۰۲۲ به باشگاه میلیاردی ها پیوست ، زیرا فیلم دوم پس از ۱۴ روز این جایگاه را به دست آورد. «آواتار» محصول ۲۰۰۹ پس از ۱۷ روز به این نقطه عطف رسیده بود. البته هر ۲ فیلم قبلی از فیلم‌های جذاب روی پرده سینما بودند و ۷ آخر هفته متوالی در صدر گیشه جای داشتند و در نهایت به پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما بدل شدند و فیلم اصلی ۲.۹ میلیارد دلار فروخت و دنباله آن با رقم ۲.۳ میلیارد دلار در تاریخ ماند.

این که آیا «آواتار ۳» قدرت عبور از فروش ۲ میلیارد دلار درآمد جهانی را دارد یا خیر، هنوز روشن نیست و رسیدن به این دستاورد به مخاطبان بین‌المللی بستگی دارد، که تا حد زیادی ۲ فیلم قبلی را در آن جایگاه رفیع قرار دادند. اولین «آواتار» در بازارهای خارجی ۲.۱ میلیارد دلار فروش داشت، در حالی که دنباله آن ۱.۶۵ میلیارد دلار از سرزمین‌های خارجی به دست آورد. در مورد سومین فیلم تا به اینجا پرفروش‌ترین سرزمین‌های خارجی شامل چین با ۱۳۸ میلیون دلار، فرانسه با ۸۱ میلیون دلار، آلمان با ۶۴ میلیون دلار و کره با ۴۴ میلیون دلار بوده‌اند.

«آواتار: آتش و خاکستر» سومین فیلم دیزنی در سال ۲۰۲۵ است که از مرز یک میلیارد دلار عبور می‌کند و پیش از آن «لیلو و استیچ» و «زوتوپیا ۲» این جایگاه را به دست آوردند. به جز این ۳ فیلم، هیچ فیلم دیگری امسال به فروش یک میلیارد دلار نرسید. این فیلم‌ها سال درخشانی را برای دیزنی رقم زدند، که برای اولین بار از زمان کووید، فروشی بیش از ۶.۵۸ میلیارد دلار را تجربه کرد تا حداقل ۲ میلیارد دلار از دیگر استودیوهای رقیب خود پیشی گرفته باشد.

«آتش و خاکستر» درباره جیک سالی (سم وورتینگتون)، نیتیری (زوئی سالدانیا) و خانواده‌شان است که با یک دشمن جدید روبه‌رو می‌شوند. این چهارمین فیلم جیمز کامرون است که از مرز یک میلیارد دلار عبور می‌کند و «تایتانیک» دیگر فیلم میلیاردی وی بود. در عین حال کامرون، تنها فیلمساز تاریخ است که ۳ فیلم پرفروش ۲ میلیارد دلاری به نام خود دارد. او در مجموع ۵ فیلم برای مجموعه «آواتار» در نظر گرفته هرچند روشن نیست ۲ فیلم بعدی قطعا ساخته خواهند شد یا خیر.