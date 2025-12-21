«آواتار ۳» اکرانش را با فروش ۳۶ میلیون دلاری شروع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با شروع اکران «آتش و خاکستر»، سومین قسمت از فیلم حماسی علمی تخیلی «آواتار»، این فیلم تنها در روز جمعه ۳۶.۵ میلیون دلار از نمایش در ۳۸۰۰ سینما در آمریکا به دست آورد و پیش‌بینی می‌شود تا یکشنبه فروش داخلی آن به ۸۵ تا ۹۰ میلیون دلار برسد. با احتساب بازارهای بین‌المللی، فروش «آواتار ۳» می‌تواند تا پایان هفته به ۳۶۵ میلیون دلار برسد.

انتظار می‌رود «آتش و خاکستر» در ۳ روز نخست اکرانش به رقمی بالاتر از اولین «آواتار» (۷۷ میلیون دلار در داخل آمریکا) اما پایین‌تر از دنباله قبلی «راه آب» (۱۳۴ میلیون دلار در داخل آمریکا) برسد. با وجود افتتاحیه‌های نه چندان بالا، هر ۲ فیلم «آواتار» در نهایت بیش از ۲ میلیارد دلار فروختند و فروش قسمت اول به رقم خیره‌کننده ۲.۹۲ میلیارد دلار در سراسر جهان رسید تا عنوان پرفروش‌ترین فیلم تمام دوران را از آن خود کند. اگر «آتش و خاکستر» نیز روند مشابهی را طی کند، «آواتار» اولین مجموعه فیلم پرفروش تاریخ خواهد بود که ۳ قسمت آن هر یک بیش از ۲ میلیارد دلار فروش داشته‌اند.

«آواتار: آتش و خاکستر» داستان جیک سالی (سم وورتینگتون)، نیتیری (زوئی سالدانیا) و خانواده‌شان را در حالی که با دشمنی ظالم و جنگ افروز مبارزه می‌کنند، دنبال می‌کند.

این فیلم که محصولی از دیزنی است به کارگردانی، نویسندگی، تهیه‌کنندگی و تدوین جیمز کامرون ساخته شده و کامرون تهیه‌کنندگی فیلم را با همکاری جان لاندو انجام داد. سیگورنی ویور، استیون لانگ، ژول دیوید مور، کیت وینسلت و مت جرالد دیگر بازیگران فیلم هستند که از فیلم قبلی در این قسمت هم حضور دارند. نقش شخصیت‌های جدید را نیز میشل یئو، دیوید تیولیس و اونا چاپلین ایفا کرده اند.