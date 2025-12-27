به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال ابطال انتخابات اخیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، پروسه انتخاباتی جدیدی برای تعیین رئیس این فدارسیون در دستور کار قرار گرفته است.

این پروسه از امروز (شنبه ۶ دی) با نام نویسی از کاندیداهای ریاست آغاز شد. ثبت نام از کاندیداها به مدت ۱۰ روز کاری تا ۱۷ دی ادامه خواهد داشت.

بعد از پایان دوره نام نویسی از کاندیداها، پرونده آنها جهت تائیدیه صلاحیت مدیریتی در اختیار کمیسیون تطبیق قرار می گیرد.

انتخابات فدراسیون بدنسازی و پروش اندام ۲۶ مهر سال جاری برگزار شد و طی آن مجید تلخابی با رای مثبت اعضای مجمع برای مدت چهار سال ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت اما ۲۰ آذر، اداره کل امور مشترک فدراسیون های ورزشی با تاکید بر جعلی بودن مدرک تحصیلی تلخابی، حکم به ابطال انتخابات داد.