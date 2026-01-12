به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال ابطال انتخابات اخیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، پروسه انتخاباتی جدیدی برای تعیین رئیس این فدارسیون در دستور کار قرار گرفت. این پروسه از ۶ دی با نام نویسی از کاندیداهای ریاست آغاز شد و تا روز شنبه (۲۰ دی) ادامه داشت.

در پایان وقت اداری روز گذشته، دوره ۱۰ روز کاری نام نویسی از کاندیداهای انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به پایان رسید اما اینکه طی این مدت چند نفر اقدام به ارائه مدارک و تکمیل فرم ثبت نام کرده اند، مشخص نیست.

مظفر علی شائی دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در گفتگو با خبرنگار مهر پایان دوره نام نویسی از متفاضیان ریاست را تائید کرد اما از اعلام هر گونه اطلاعات در مورد نتیجه این دوره و حتی تعداد کاندیداهای ثبت نام شده، امتناع کرد.

وی گفت که بعد از ارائه پرونده کاندیداها به کمیسیون تطبیق و بررسی توسط این کمیسیون، اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.

انتخابات فدراسیون بدنسازی و پروش اندام ۲۶ مهر سال جاری برگزار شد و طی آن مجید تلخابی با رای مثبت اعضای مجمع برای مدت چهار سال ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت اما ۲۰ آذر، اداره کل امور مشترک فدراسیون های ورزشی با تاکید بر جعلی بودن مدرک تحصیلی تلخابی، حکم به ابطال انتخابات داد.