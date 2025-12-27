اصلاح و توسعه بیش از ۱۱۰ کیلومتر شبکه توزیع آب در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نامداری با تشریح جزئیات این اقدامات، اظهار کرد: مجموعاً ۱۱۰ هزار متر عملیات در حوزه شبکه آب در استان انجام شده است.

وی افزود: این میزان شامل ۳۹ هزار متر توسعه شبکه توزیع، ۵۰ هزار و ۷۲۳ متر اصلاح شبکه توزیع و ۲۰ هزار و ۲۲۸ متر لوله‌گذاری در بخش توسعه خط انتقال سطح استان است.

نامداری با اشاره به چالش‌های منابع آبی، عنوان کرد: با توجه به کاهش محسوس میزان نزولات آسمانی و منابع آبی در پنج سال گذشته، افزایش تاب‌آوری و پایداری شبکه توزیع، هوشمندسازی تأسیسات و کاهش هدررفت آب، به عنوان اولویت‌های اصلی شرکت برای تضمین خدمات‌رسانی پایدار به مشترکین، به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.