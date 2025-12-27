  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

اصلاح و توسعه بیش از ۱۱۰ کیلومتر شبکه توزیع آب در البرز

کرج-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از اجرای عملیات گسترده اصلاح و توسعه شبکه توزیع و خطوط انتقال آب به طول بیش از ۱۱۰ کیلومتر در سطح استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نامداری با تشریح جزئیات این اقدامات، اظهار کرد: مجموعاً ۱۱۰ هزار متر عملیات در حوزه شبکه آب در استان انجام شده است.

وی افزود: این میزان شامل ۳۹ هزار متر توسعه شبکه توزیع، ۵۰ هزار و ۷۲۳ متر اصلاح شبکه توزیع و ۲۰ هزار و ۲۲۸ متر لوله‌گذاری در بخش توسعه خط انتقال سطح استان است.

نامداری با اشاره به چالش‌های منابع آبی، عنوان کرد: با توجه به کاهش محسوس میزان نزولات آسمانی و منابع آبی در پنج سال گذشته، افزایش تاب‌آوری و پایداری شبکه توزیع، هوشمندسازی تأسیسات و کاهش هدررفت آب، به عنوان اولویت‌های اصلی شرکت برای تضمین خدمات‌رسانی پایدار به مشترکین، به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

