صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام پایان عملیات نوسازی، اصلاح و توسعه شبکههای توزیع آب در چندین روستای سنقروکلیایی گفت: اجرای بیش از ۶۶۷۰ متر لولهگذاری جدید، پایداری آب شرب ۳۵۶۰ نفر از اهالی روستاهای این شهرستان را تضمین کرده و میزان هدررفت آب را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.
وی با اشاره به جزئیات این طرحها افزود: در روستاهای شورآباد و نخودتپه، عملیات توسعه شبکه با اجرای ۴۷۰۰ متر لولهگذاری جدید و اصلاح ۱۵ انشعاب به پایان رسید و به دنبال آن کیفیت خدماترسانی به حدود ۸۰۰ نفر از جمعیت این دو روستا بهبود یافت.
مدیر امور آب وفاضلاب سنقروکلیایی ادامه داد: در روستاهای سایهکر علیا و سفلی نیز ۹۰۰ متر لولهگذاری انجام شد؛ پروژهای که به دلیل اهمیت آن در اولویت قرار داشت و طی یک هفته بدون ایجاد اختلال در شبکه تکمیل شد و پایداری آب بیش از ۴۰۰ نفر را تضمین کرد.
عزیزی با اشاره به اصلاح ۵۰۰ متر از خط پمپاژ روستای خانجمال در مسیر اتصال به منصورغرب گفت: این اقدام علاوه بر رفع مشکل هدررفت آب، پایداری و کیفیت آبرسانی به ۳۶۰ نفر از اهالی روستا را بهبود بخشید و نگرانی آنان درباره تأمین آب مورد نیاز را برطرف کرد.
وی اجرای ۵۷۰ متر لولهگذاری و نصب حوضچههای فشارشکن در مجتمع آفریانج را از دیگر فعالیتهای مهم این امور برشمرد و افزود: این عملیات تأمین آب بیش از ۲۰۰۰ نفر از ساکنان منطقه را پایدار کرده است.
عزیزی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای اکیپهای حوادث و اتفاقات شهرستان، این پروژهها را گامی مؤثر در مدیریت صحیح منابع ملی و ارتقای سطح رفاه روستاییان دانست.
