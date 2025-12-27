صدای چند ارکستر ایرانی در موزه هنرهای معاصر شنیدنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر، برنامه‌ «صدای ارکستر ایرانی» با هدف مرور بخشی از تجربه‌ها و روند شکل‌گیری و تحول صدای جمعی سازهای ایرانی روزهای چهارم و پنجم دی سال جاری در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

این رویداد به تجربه‌های متنوع گروه‌نوازی و ارکسترال در موسیقی کلاسیک ایرانی می‌پردازد؛ تجربه‌هایی که در دوره‌های مختلف، گاه در قالب تلفیق سازهای ایرانی و غیرایرانی و گاه به‌صورت کاملا ایرانی شکل گرفته‌اند.

بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته ارکستر سازهای ایرانی «همیسا» به رهبری آروین صداقت‌کیش، آثاری از پرویز مشکاتیان و همچنین قطعاتی از آهنگسازان غیرایرانی را اجرا کرد. در این بخش، قطعاتی چون «بیداد» و «چکاد» از پرویز مشکاتیان، جیمز تِنی و تری رایلی ارائه شد. نکته جالب توجه اینکه بخشی از اجرای این ارکستر به‌صورت تمرین با تماشاگر برگزار شد.

آنسامبل «شبدیز» نیز با سرپرستی محمد حکمفرمایی، آثاری چون «جنگ و صلح» از محمد حکمفرمایی و چهارمضراب بختیاری از حسین علیزاده را در کنار دونوازی کمانچه و کمانچه آلتو ارائه داد.

در بخش تریو هم مسعود خادمی (تار)، علیرضا برزگر (سنتور) و مهدی فرخی (سازهای کوبه‌ای) قطعاتی از ساخته‌های مسعود خادمی با عناوین «پیش از فروپاشی»، «اکنون»، «پرتاب‌شدگی در ناکجا» و «شیدایی» را اجرا کردند.

آنسامبل «سه‌تار و ارکستر» با تک‌نوازی پریسا کرمی، قطعاتی چون قطعه برای سه‌تار و ارکستر از احمد عبادی و فرامرز پایور، ونوشه از حمید متبسم و به زندان (شوشتری) اثر ابوالحسن صبا را ارائه دادند.

در کنار این اجراها، آنسامبل‌ها و گروه‌های دیگری از جمله صهبای کهن (۱ و ۲)، سرو، دوئت نوفه، نی و الکترونیک و فریاد سکوت که هر یک با ترکیب‌های متنوع سازی و رپرتوار مشخص‌ شده در بروشور به اجرا پرداختند.

در متن معرفی برنامه آمده است:

موسیقی جمعی سازهای ایرانی، مسیری پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته و از سرچشمه‌ها و جریان‌های گوناگون تأثیر پذیرفته است. در این مسیر، نقش آهنگسازان و مبدعانی چون علینقی وزیری، حسین دهلوی، فرامرز پایور و پرویز مشکاتیان برجسته بوده و آثار و تجربه‌های آنان، زمینه‌ساز شکل‌گیری و گسترش کارگان گروهی و ارکستری در موسیقی ایران شده است.

در سال‌های اخیر، با افزایش انگیزه برای فعالیت‌های گروهی در بخش خصوصی، کارگان اجرایی گسترده‌تری شکل گرفته و بسیاری از قطعات گروهی و ارکستری چه از استادان پیشین و چه از آهنگسازان معاصر، در دسترس قرار گرفته‌اند. این روند باعث شده است گروه‌ها و آنسامبل‌ها، به طبع‌آزمایی در ترکیب‌های مختلف سازی بپردازند و فعالیت‌های خود را تنها به موسیقی کلاسیک ایرانی محدود نکنند.

یکی از محورهای اصلی برنامه‌ «صدای ارکستر ایرانی»، ارائه‌ صدای واقعی و خالص ارکستر و گروه‌هاست. در این رویداد، به‌جز آثاری که به‌لحاظ فنی دارای بخش‌های الکترونیک هستند، اجراها بدون استفاده از تقویت‌کننده‌های صوتی و مداخلات مرسوم صدابرداری ارائه می‌شوند. هدف از این رویکرد، فراهم کردن امکان شنیدن صدای مستقیم سازها و تجربه‌ی بی‌واسطه‌ی صوت در فضاست.

بخشی از برنامه به «تمرین با تماشاگر» (Open Rehearsal) اختصاص دارد. در این بخش، مخاطبان می‌توانند روند تمرین ارکستر و فرآیند آماده شدن قطعات برای اجرا را مشاهده کنند؛ رویکردی که امکان آشنایی نزدیک‌تر با نحوه‌ شکل‌گیری اجرا و تعامل میان رهبر ارکستر و نوازندگان را فراهم می‌کند. در این رویداد، مجموعه‌ای متنوع از ارکسترها، گروه‌ها، آنسامبل‌ها و تک‌نوازان حضور دارند.