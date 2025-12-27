  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷

اعمال محدودیت تردد شناورها در آب‌های کیش طی روز یکشنبه ۷ دی‌ماه

اعمال محدودیت تردد شناورها در آب‌های کیش طی روز یکشنبه ۷ دی‌ماه

کیش- در پی پیش‌بینی شرایط نامساعد جوی، محدودیت‌هایی برای تردد شناورها در آب‌های پیرامونی جزیره کیش در روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تردد تمامی شناورهای مسافری در این روز ممنوع اعلام شده و فعالیت شناورهای حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) نیز از ساعت ۷ صبح تا ۱۸ متوقف خواهد بود.

با تأکید بر متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، کیشوندان و گردشگران ضمن پرهیز از انجام فعالیت‌های دریایی، نسبت به رعایت توصیه‌ها و نکات ایمنی به‌منظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی توجه لازم را داشته باشند.

همچنین شهروندان و مسافران می‌توانند برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی، عدد «۱» و برای آگاهی از شرایط تردد در این مسیرها، عدد «۲» را به شماره پیامکی ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ ارسال کنند.

دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و تردد شناورها نیز از طریق تماس با سامانه‌های گویای ۰۷۶۴۵۷۷ (غرب هرمزگان) و ۰۷۶۴۴۸۸ (جزیره کیش) امکان‌پذیر است.

کد خبر 6703656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها