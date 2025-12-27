به گزارش خبرگزاری مهر، تردد تمامی شناورهای مسافری در این روز ممنوع اعلام شده و فعالیت شناورهای حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) نیز از ساعت ۷ صبح تا ۱۸ متوقف خواهد بود.

با تأکید بر متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، کیشوندان و گردشگران ضمن پرهیز از انجام فعالیت‌های دریایی، نسبت به رعایت توصیه‌ها و نکات ایمنی به‌منظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی توجه لازم را داشته باشند.

همچنین شهروندان و مسافران می‌توانند برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی، عدد «۱» و برای آگاهی از شرایط تردد در این مسیرها، عدد «۲» را به شماره پیامکی ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ ارسال کنند.

دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و تردد شناورها نیز از طریق تماس با سامانه‌های گویای ۰۷۶۴۵۷۷ (غرب هرمزگان) و ۰۷۶۴۴۸۸ (جزیره کیش) امکان‌پذیر است.