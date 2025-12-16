پروازهای فرودگاه کیش لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، پروازهای لغو شده این فرودگاه در روز سهشنبه ۲۵ آذر را شرح زیر اعلام کرد:
پروازهای ورودی: رشت – کیش، هواپیمایی کیش، شماره پرواز ۷۱۳۷، ساعت ۱۴:۰۰
تبریز – کیش، هواپیمایی سپهران، شماره پرواز ۷۱۳۷، ساعت ۱۹:۱۵
پروازهای خروجی: کیش – مشهد، هواپیمایی سپهران، شماره پرواز ۴۳۳۴، ساعت ۱۳:۳۵
کیش – تبریز، هواپیمایی سپهران، شماره پرواز ۴۳۷۶، ساعت ۱۳:۴۵
کیش – مشهد، هواپیمایی سپهران، شماره پرواز ۴۳۴۴، ساعت ۲۰:۰۰
روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش از تمامی مسافران خواست تا جهت کسب اطلاعات تکمیلی و برنامهریزی سفر، با شرکتهای هواپیمایی مربوطه تماس حاصل کنند.
این مرجع همچنین از کیش وندان و گردشگران درخواست کرد که با توجه به شرایط نامساعد جوی، وقوع مهگرفتگی و کاهش دید افقی، بهمنظور حفظ ایمنی سفرها و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل احتمالی، پیش از عزیمت به فرودگاه بینالمللی کیش، حتماً از آخرین وضعیت پروازها از طریق شماره ۱۹۹ مطلع شوند.
ادامه ممنوعیت فعالیت شناورها در مسیرهای دریایی کیش تا ظهر فردا شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش همچنین با صدور اطلاعیه و هشدار جدید و با اشاره به توقف تردد دریایی کیش در روز سه شنبه اعلام کرد: فعالیت شناورها در مسیرهای دریایی کیش تا هر فردا چهارشنبه ممنوع است.
این مرجع با اشاره به گزارش اداره کل هواشناسی استان هرمزگان مبنی بر پیشبینی وضعیت نامساعد جوی شامل تندبادهای ناگهانی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا اعلام کرد که محدودیتهای تردد شناورها برای روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ اعمال میشود:
تردد شناورهای حمل خودرو لندینگ کرافت از بنادر چارک و آفتاب به مقصد کیش تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح ممنوع است.
تردد همان شناورها از بندر کیش به مقصد بنادر چارک و آفتاب تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر ممنوع است.
تردد شناورهای مسافربری تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر ممنوع است.
تردد شناورهای سنتی، تفریحی، آکواریومی و قایقها نیز به طور کامل ممنوع است.
بر اساس این گزارش، به دلیل متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، انجام فعالیتهای دریایی توصیه نمیشود و رعایت نکات ایمنی ضروری است.
شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش همچنین اعلام کرد: کیش وندان و گردشگران برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی عدد ۱ و برای اطلاع از شرایط تردد مسیرهای مجاز دریایی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنند و برای برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و تردد شناورها، با شمارههای گویای ۰۷۶۴۵۷۷ (غرب هرمزگان) و ۰۷۶۴۴۸۸ (جزیره کیش) تماس بگیرند.
بارش شدید باران که از سحرگاه امروز سه شنبه در جزیره کیش آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و در پی بارش باران در ساعات اخیر، آب باران در همه مناطق شهری کیش جاری شده و تردد در خیابانها و معابر را مختل کرده است.
بارش شدید باران در کیش از صبح امروز که همراه با وزش باد شدید و رعد برق مکرر است، همچنین موجب شکسته شدن برخی درختان و خسارات جزئی به تأسیسات شهری شده است.
نظر شما