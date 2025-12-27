رایزنی تلفنی امیر قطر با رئیس جمهور سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قنا، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالی تلفنی گفتگو کرد.

در این تماس تلفنی رئیس جمهور سومالی از امیر قطر به خاطر نقش و حمایت وی در اتخاذ موضعی بین‌المللی در مخالفت با تصمیم اسرائیل برای به رسمیت شناختن «سومالی لند» قدردانی و تشکر کرد.

از طرفی دیگر امیر قطر بر حمایت کامل دوحه از حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی و اهتمام به امنیت و ثبات آن و حفظ منافع ملت این کشور تاکید کرد.

در این گفتگوی تلفنی روابط دو جانبه قطر و سومالی و راه‌های حمایت و توسعه آن و تحولات اوضاع سومالی مورد بررسی قرار گرفت.

این در حالی است که وزارت امور خارجه قطر پیش از این با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود: قطر قاطعانه اعلام به رسمیت شناختن متقابل میان اسرائیل و منطقه جدایی‌طلب سومالی لند را رد می‌کند. دوحه هیچ تلاشی برای ایجاد یا تحمیل نهادها و موجودیت‌های موازی را که منجر به تضعیف وحدت و حاکمیت سومالی شود، نمی‌پذیرد. اسرائیل به جای چنین اقداماتی، فلسطین را به رسمیت بشناسد و به طور کامل به جنگ علیه غزه پایان دهد.

پیش از این، گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم و جمهوری سومالی لند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کرده‌اند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانه‌ها می‌شود. این توافق پس از یک سال گفتگو حاصل شده است.