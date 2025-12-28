سفر محرمانه رئیس جدایی طلبان سومالی لند به اراضی اشغالی+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد که عبدالرحمن محمد عبدالله رئیس جدایی طلبان سومالی لند تابستان گذشته به صورت محرمانه به اراضی اشغالی سفر کرده بود.
گیدئون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز تصویر خود را به همراه محمد عبدالله منتشر کرد.
وی در جریان این سفر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ و رئیس موساد نیز دیدار کرده بود.
لازم به ذکر است گیدئون ساعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کرد که این رژیم و سومالیلند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کردهاند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانهها میشود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئوکنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبدالله رئیس جداییطلبان سومالیلند، از او برای سفر به سرزمینهای اشغالی دعوت کرد.
رسانههای رژیم اشغالگر، پیشتر سومالیلند را از گزینههای مورد نظر این رژیم برای کوچ اجباری فلسطینیهای ساکن غزه اعلام کرده بودند.
جداییطلبان سومالیلند در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را از سومالی اعلام کردند اما تاکنون هیچکدام از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آنها را به رسمیت نشناخته است. جداییطلبان سومالیلند، بخش شمالی سومالی را در اختیار دارند.
