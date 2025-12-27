حمایت سازمان همکاری اسلامی و ۲۱ کشور اسلامی و عربی از سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان همکاری اسلامی به همراه ۲۱ کشور، با صدور بیانیهای مشترک، مخالفت صریح خود را با اقدام رژیم صهیونیستی در بهرسمیت شناختن سومالی لند اعلام کردند.
در این بیانیه که شماری از کشورهای عربی و اسلامی از جمله ایران، مصر، اردن، الجزایر، عربستان، پاکستان و ترکیه آن را امضا کردهاند، تأکید شده است: اعلام رژیم صهیونیستی مبنی بر بهرسمیت شناختن سومالی لند در جمهوری فدرال سومالی، بهطور قاطع مردود است.
در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام بهشدت محکوم است، چرا که نقض آشکار قواعد حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد است که بر حفظ حاکمیت کشورها و وحدت و تمامیت ارضی آنها تأکید دارد.
کشورهای مذکور در این بیانیه بر حمایت کامل از حاکمیت جمهوری فدرال سومالی تأکید کرده و هرگونه اقدام که منجر به خدشهدار شدن یکپارچگی سومالی، تمامیت ارضی و حاکمیت آن بر سراسر اراضیاش شود، مردود دانسته شده است.
گفتنی است که روز جمعه رژیم صهیونیستی منطقه سومالی لند در کشور سومالی را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.
گدعون ساعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم و سومالیلند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کردهاند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانهها میشود.
وی گفت: این توافق پس از یک سال گفتوگو حاصل شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئو کنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبداللهی رئیس جداییطلبان سومالیلند، او را برای سفر به سرزمینهای اشغالی دعوت کرد.
نخست وزیر رژیم اشغالگر در این تماس، توافق با سومالیلند را فرصتی عالی برای گسترش همکاریها خواند.
دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی نیز در بیانیهای اعلام کرد: توافق با سومالیلند در چارچوب توافق آبراهام انجام شده است.
رسانههای رژیم اشغالگر پیشتر سومالیلند را از گزینههای مورد نظر این رژیم برای کوچ اجباری فلسطینیهای ساکن غزه اعلام کرده بودند.
جداییطلبان سومالیلند در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را از سومالی اعلام کردند اما تاکنون هیچکدام از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آنها را به رسمیت نشناخته است. جداییطلبان سومالیلند، بخش شمالی سومالی را در اختیار دارند.
نظر شما