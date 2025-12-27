شاهرخ: ۱۱ میلیارد دلار تامین کالاهای اساسی به پول نقد مردم تبدیل شد

شاهرخ رامین، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط سخت معیشتی کشور گفت: در شرایطی که دولت منابع کافی برای انجام وظایف خود ندارد و مردم با مشکلات شدید معیشتی مواجه هستند، بهترین راهکار، اجرای طرح کالابرگ بود.
وی توضیح داد: تا پیش از این، دولتها برای واردات کالاهای اساسی ۱۱ میلیارد دلار اختصاص میدادند، اما این روش باعث ایجاد سیستمی غیرقابل کنترل شده بود و امکان نظارت دقیق بر آن وجود نداشت.
نماینده دماوند ادامه داد: با بررسیهای وزارت جهاد کشاورزی مشخص شد قیمت تمام شده برخی کالاها مانند مرغ، با دلار ترجیحی نصف قیمت واقعی تولید میشود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم همان ۱۱ میلیارد دلار را به صورت پول نقد مستقیم به مردم پرداخت کنیم.
رامین افزود: بر اساس محاسبات، دهکهای اول تا سوم ماهانه بین ۴۰۰ تا ۶۲۰ هزار تومان کالابرگ دریافت میکنند. همچنین برای خانوادههای دارای کودک زیر ۵ سال یا زنان باردار، این مبلغ افزایش مییابد تا شامل نیازهای غذایی، میوه، سبزیجات، مغزیجات و پوشک نیز شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با واریز مستقیم این کمکها به جیب مردم، اثر واقعی بر زندگی خانوادهها ایجاد شود و گزارشهای علمی و دانشگاهی تأثیر این طرح به زودی ارائه خواهد شد.
