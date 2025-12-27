  1. استانها
  2. سمنان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

مشکلات ۲۲۳ واحد تولیدی و صنعتی استان سمنان بررسی شد

سمنان- مدیرکل صمت استان سمنان از بررسی مشکلات ۲۲۳ واحد تولیدی استان طی هشت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام با هدف رفع چالش‌ها و تسهیل بازگشت این واحدها به چرخه اقتصادی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل صمت استان سمنان به موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و اظهار داشت: طی بازه هشت ماهه گذشته مشکلات ۲۲۳ واحد تولیدی، صنعتی و معدنی استان بررسی شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین چالش واحدها در حوزه تسهیلات، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی بوده است، افزود: با برگزاری ۲۷ جلسه کارگروه تلاش شد تا گره این واحدها باز و به چرخه اقتصادی بازگردند.

مدیرکل صمت استان سمنان با بیان اینکه طی بازه مذکور ۳۶۴ مصوبه به تصویب رسید، ابراز داشت: از این تعداد ۲۰۷ مصوبه تاکنون اجرایی شده است.

احمدی با اشاره به اینکه بیشترین مصوبه در مورخ تأمین مالی و تعیین تکلیف تسهیلات بوده است، تصریح کرد: همکاری بانک‌های استان سمنان در این زمینه مطلوب بوده است.

وی با تاکید بر اینکه اولویت این اداره کل بر احیا واحدهای راکد و بازگشت آنها به مسیر تولید است، افزود: برای تثبیت و رشد اشتغال در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان تلاش می‌شود.

