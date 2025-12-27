مشکلات ۲۲۳ واحد تولیدی و صنعتی استان سمنان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل صمت استان سمنان به موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و اظهار داشت: طی بازه هشت ماهه گذشته مشکلات ۲۲۳ واحد تولیدی، صنعتی و معدنی استان بررسی شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین چالش واحدها در حوزه تسهیلات، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی بوده است، افزود: با برگزاری ۲۷ جلسه کارگروه تلاش شد تا گره این واحدها باز و به چرخه اقتصادی بازگردند.

مدیرکل صمت استان سمنان با بیان اینکه طی بازه مذکور ۳۶۴ مصوبه به تصویب رسید، ابراز داشت: از این تعداد ۲۰۷ مصوبه تاکنون اجرایی شده است.

احمدی با اشاره به اینکه بیشترین مصوبه در مورخ تأمین مالی و تعیین تکلیف تسهیلات بوده است، تصریح کرد: همکاری بانک‌های استان سمنان در این زمینه مطلوب بوده است.

وی با تاکید بر اینکه اولویت این اداره کل بر احیا واحدهای راکد و بازگشت آنها به مسیر تولید است، افزود: برای تثبیت و رشد اشتغال در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان تلاش می‌شود.