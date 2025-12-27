به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری در نشست یکروزه با رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی سراسر کشور، بر ضرورت انسجام مدیریتی، حضور میدانی مدیران و تداوم هماهنگی بین ستاد و استانها تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات منظم حضوری با رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها، بهویژه در آستانه ماه مبارک رمضان و شب عید، ضروری است و این ارتباط مستقیم، نقش مهمی در مدیریت بازار، تولید و پاسخگویی به شرایط حساس کشور دارد.
وی از تلاش شبانهروزی همکاران در سراسر کشور قدردانی و بر مسئولیتپذیری کامل مدیران استانی در مسیر خدمترسانی تأکید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری حوادث و فشارهای یک سال گذشته گفت: با مدیریت صحیح و همراهی دولت، اجازه داده نشد امنیت غذایی مردم دچار خدشه شود.
به گفته وی، زحمات زیادی برای مجموعههای اجرایی و تولیدکنندگان ایجاد شد، اما اولویت اصلی ما این بود که با تأمین کالاهای اساسی، بازار دچار تنش نشود.
نوری بر اهمیت نظارت مستمر بر بازار و مقابله جدی با گرانفروشی و تخلفات تأکید کرد و از رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی خواست از تمام ظرفیتهای قانونی ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از فشارها و رفتارهای سودجویانه و حفظ معیشت مردم استفاده کنند.
وی همچنین با اشاره به کاهش شدید بارندگی و تداوم خشکسالی، از تأمین محصولات اساسی کشور با وجود این شرایط خبر داد و آن را نتیجه مدیریت دقیق، برنامهریزی و تلاش بیوقفه مدیران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی دانست.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به فشارهای ساختاری و سازمانیافته بر وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاستهای جریان مافیایی واردات در سالهای گذشته، تغییر زودهنگام مدیران بوده تا کسی فرصت اصلاح رویهها و مقابله با منافع آنها را پیدا نکند.
وی با تأکید بر ایستادگی وزارتخانه در برابر رانتخواری، فساد و منافع نامشروع، گفت: با وجود فشارها و موجسازی رسانهای، این وزارتخانه با قدرت در مسیر شفافیت، سلامت و دفاع از منافع تولیدکننده و مردم ایستاده است.
نوری با اشاره به وضعیت تأمین نهادهها و خروج بازار از حالت انحصاری گفت: مشکلات تأمین نهاده که در گذشته وجود داشت، برطرف شده و روند تأمین نهادهها به روال پایدار افتاده است. امروز چندین تأمینکننده فعال برای تأمین بهموقع و مستمر نیازهای تولیدکنندگان و بخش کشاورزی کشور در بازار حضور دارند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی حفظ امنیت غذایی، حمایت از تولید داخلی، پایداری بازار و صیانت از معیشت مردم است و این مسیر با وجود همه فشارها و مخالفتها با جدیت ادامه خواهد یافت.
