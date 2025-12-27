  1. اقتصاد
۶ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۴۹

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد؛

ضرورت انسجام مدیریتی و مقابله با رانت‌خواری در بخش کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی، بر ضرورت انسجام مدیریتی و مقابله با رانت‌خواری در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت که امنیت غذایی مردم خط قرمز این وزارتخانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری در نشست یک‌روزه با رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور، بر ضرورت انسجام مدیریتی، حضور میدانی مدیران و تداوم هماهنگی بین ستاد و استان‌ها تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات منظم حضوری با رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، به‌ویژه در آستانه ماه مبارک رمضان و شب عید، ضروری است و این ارتباط مستقیم، نقش مهمی در مدیریت بازار، تولید و پاسخ‌گویی به شرایط حساس کشور دارد.

وی از تلاش شبانه‌روزی همکاران در سراسر کشور قدردانی و بر مسئولیت‌پذیری کامل مدیران استانی در مسیر خدمت‌رسانی تأکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری حوادث و فشارهای یک سال گذشته گفت: با مدیریت صحیح و همراهی دولت، اجازه داده نشد امنیت غذایی مردم دچار خدشه شود.

به گفته وی، زحمات زیادی برای مجموعه‌های اجرایی و تولیدکنندگان ایجاد شد، اما اولویت اصلی ما این بود که با تأمین کالاهای اساسی، بازار دچار تنش نشود.

نوری بر اهمیت نظارت مستمر بر بازار و مقابله جدی با گران‌فروشی و تخلفات تأکید کرد و از رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی خواست از تمام ظرفیت‌های قانونی ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از فشارها و رفتارهای سودجویانه و حفظ معیشت مردم استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به کاهش شدید بارندگی و تداوم خشکسالی، از تأمین محصولات اساسی کشور با وجود این شرایط خبر داد و آن را نتیجه مدیریت دقیق، برنامه‌ریزی و تلاش بی‌وقفه مدیران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی دانست.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به فشارهای ساختاری و سازمان‌یافته بر وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های جریان مافیایی واردات در سال‌های گذشته، تغییر زودهنگام مدیران بوده تا کسی فرصت اصلاح رویه‌ها و مقابله با منافع آن‌ها را پیدا نکند.

وی با تأکید بر ایستادگی وزارتخانه در برابر رانت‌خواری، فساد و منافع نامشروع، گفت: با وجود فشارها و موج‌سازی رسانه‌ای، این وزارتخانه با قدرت در مسیر شفافیت، سلامت و دفاع از منافع تولیدکننده و مردم ایستاده است.

نوری با اشاره به وضعیت تأمین نهاده‌ها و خروج بازار از حالت انحصاری گفت: مشکلات تأمین نهاده که در گذشته وجود داشت، برطرف شده و روند تأمین نهاده‌ها به روال پایدار افتاده است. امروز چندین تأمین‌کننده فعال برای تأمین به‌موقع و مستمر نیازهای تولیدکنندگان و بخش کشاورزی کشور در بازار حضور دارند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی حفظ امنیت غذایی، حمایت از تولید داخلی، پایداری بازار و صیانت از معیشت مردم است و این مسیر با وجود همه فشارها و مخالفت‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت.

