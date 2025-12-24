به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست هماهنگی و هم افزایی با هیئت تحقیق و تفحص از نهاده‌های دامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز فرایند تحقیق و تفحص از زنجیره تأمین نهاده‌ها گفت: تمام واقعیت‌ها باید دقیق و بدون کم‌وکاست در گزارش نهایی منعکس شود چراکه این بررسی‌ها می‌تواند به اصلاحات اساسی در وزارتخانه و بهبود وضعیت کل جامعه کمک کند.

وی افزود: اطمینان دارم نتیجه این تحقیق و تفحص برای وزارتخانه و کشور مفید خواهد بود و مسیر اصلاحات را شفاف‌تر می‌کند.

نوری‌قزلجه با اشاره به اقدامات سال گذشته در حوزه صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها اظهار داشت: در سال گذشته تلاش کردیم از فرصت‌های بازارهای جهانی برای کاهش قیمت خرید نهاده‌ها استفاده کنیم. در بررسی‌های داخلی نیز مشخص شد برخی تخلفات مانند پشت‌فاکتوری، گران‌فروشی و خالی‌فروشی وجود داشته که اکنون به‌تدریج در حال اصلاح است.

وی تأکید کرد: از ابتدای دی‌ماه، تمام توزیع نهاده‌ها تحت مدیریت کامل دولت و شرکت پشتیبانی امور دام انجام می‌شود و باید از هرگونه تخلف جلوگیری شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نوسانات طبیعی در آمار دام و طیور گفت: آمار در این حوزه سیال است و به دلیل ماهیت بیولوژیک تولید، تلفات و نوسانات امری طبیعی است. بنابراین باید دقت آمار و صحت اطلاعات به‌طور جدی بررسی شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های معتبر انجام گیرد.

رانت به جای یارانه؛ لزوم اصلاح سیاست‌های حمایتی

نوری‌قزلجه با انتقاد از شیوه‌های گذشته حمایت از تولید اظهار کرد: در سال‌های گذشته به جای یارانه، رانت توزیع شده است. حمایت باید در انتهای زنجیره و بر اساس میزان تولید باشد، نه اینکه در ابتدای زنجیره به چند نفر محدود برسد.

وی افزود: وقتی نهاده دانه روغنی وارداتی با قیمت ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود، تولیدکننده داخلی چگونه می‌تواند محصول ۶۰ هزار تومانی تولید کند و چه کسی از او می خرد؟ این سیاست‌ها نه تنها به بخش کشاورزی کمک نکرده، بلکه آن را تحت فشار قرار داده است.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: همه اقتصادهای بزرگ دنیا از کشاورزی خود حمایت می‌کنند، اما در کشور ما این حمایت‌ها در لابه‌لای برخی سیاست‌ها گم شده است که اصلاح این روند ضروری است.

نوری‌قزلجه ابراز امیدواری کرد که نتیجه این تحقیق و تفحص مایه خیر و برکت برای وزارتخانه و کشور باشد و مسیر اصلاحات اساسی در زنجیره تأمین نهاده‌ها، حمایت از تولید داخلی و بهبود معیشت مردم را هموار کند.