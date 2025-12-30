به گزارش خبرگزاری مهر، رحمدل بامری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش تعیینکننده ارز در تأمین کالاهای اساسی، گفت: پرداخت ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی یک ضرورت غیرقابل انکار است اما مسئله مهمتر از تخصیص ارز ترجیحی، نحوه توزیع این کالاها و رسیدن آنها به دست مردم با قیمت مصوب و عادلانه است.
وی ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که با وجود پرداخت ارز ترجیحی، همواره در کف بازار با مشکلات جدی در توزیع و قیمتگذاری مواجه بودهایم و این موضوع نگرانی مردم را بهدنبال داشته است.
این نماینده خانه ملت بیان کرد: کمیسیون کشاورزی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بهطور جدی این نگرانی را دنبال کرده است اما متأسفانه تاکنون تدبیری برای تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی شکل نگرفته است.
بامری با بیان اینکه بخشی از مشکلات ناشی از عدم نظارت بر بازار است، گفت: متولی نظارت بر بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای ناظر هستند که باید با وظایف خود عمل کنند؛ وزارت کشاورزی مسئول تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی است.
وی با انتقاد از موازی کاری و عدم هماهنگی بین وزارتخانههای متولی، گفت: نمونه این موضوع وضعیت نان و اختصاص آرد به نانوایان است؛ از یکسو آرد بهموقع به نانوایان نمیرسد و از سوی دیگر سامانههای اجرایی و نظارتی بهدرستی عمل نمیکنند؛ نتیجه این وضعیت، ضرر مردم و نارضایتی عمومی است.
