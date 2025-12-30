  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

نظارت بر بازار کالاهای اساسی باید دقیق‌تر شود

نظارت بر بازار کالاهای اساسی باید دقیق‌تر شود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر این که نظارت بر بازار کالاهای اساسی باید دقیق‌تر شود، گفت: تاکنون تدبیری برای تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی اندیشیده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمدل بامری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش تعیین‌کننده ارز در تأمین کالاهای اساسی، گفت: پرداخت ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی یک ضرورت غیرقابل انکار است اما مسئله مهم‌تر از تخصیص ارز ترجیحی، نحوه توزیع این کالاها و رسیدن آنها به دست مردم با قیمت مصوب و عادلانه است.

وی ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که با وجود پرداخت ارز ترجیحی، همواره در کف بازار با مشکلات جدی در توزیع و قیمت‌گذاری مواجه بوده‌ایم و این موضوع نگرانی مردم را به‌دنبال داشته است.

این نماینده خانه ملت بیان کرد: کمیسیون کشاورزی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌طور جدی این نگرانی را دنبال کرده است اما متأسفانه تاکنون تدبیری برای تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی شکل نگرفته است.

بامری با بیان اینکه بخشی از مشکلات ناشی از عدم نظارت بر بازار است، گفت: متولی نظارت بر بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ناظر هستند که باید با وظایف خود عمل کنند؛ وزارت کشاورزی مسئول تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی است.

وی با انتقاد از موازی کاری و عدم هماهنگی بین وزارت‌خانه‌های متولی، گفت: نمونه این موضوع وضعیت نان و اختصاص آرد به نانوایان است؛ از یک‌سو آرد به‌موقع به نانوایان نمی‌رسد و از سوی دیگر سامانه‌های اجرایی و نظارتی به‌درستی عمل نمی‌کنند؛ نتیجه این وضعیت، ضرر مردم و نارضایتی عمومی است.

کد خبر 6707207

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها