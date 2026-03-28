شهابالدین حسینپور نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر درباره وضعیت هنرمندان به ویژه اهالی تئاتر در شرایط جنگ تحمیلی صهیونی - آمریکایی به خبرنگار مهر گفت: وضعیت، وضعیتی بحرانی است. در وهله اول از این باب که اکثر مردم مخصوصا هنرمندان شغلشان را از دست داده و شرایط سختی را سپری میکنند. هنرمندانی که ماهها تلاش و هزینه کردند تا برای مخاطبان اثری را تولید کنند، کارشان به سرانجام نرسیده و به همین دلیل به لحاظ روحی و مالی در مضیقه هستند.
وی ادامه داد: با دوستان خانه تئاتر، موسیقی و سینما که صحبت کردم اکثر هنرمندان حتی چهرههای شناختهشده به دلیل توقف پروژههایشان به لحاظ معیشتی در شرایط بحرانی قرار دارند. امیدوارم مسئولان برای معیشت همه مردم راهکاری بیاندیشند بهخصوص که مردم به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی در چند سال اخیر پسانداز ویژهای هم ندارند.
حسینپور یادآور شد: کار هنرمند آگاهیرسانی به جامعه است ولی وقتی بیکار میشوید به ویژه اگر هنرمند تئاتر باشید، دچار نقصان خواهید شد که این وضعیت را در دوره کرونا و همچنین جنگ ۱۲ روزه هم تجربه کردیم.
این کارگردان تئاتر با بیان اینکه در شرایط فعلی به یاد صحنهای از فیلم «تایتانیک» میافتد که در حین غرقشدن کشتی سه نوازنده با نواختن موسیقی به مسافران روحیه میدهند، افزود: فکر میکنم هنرمندان که بیشترین فشارها را در سالهای اخیر تجربه کردند میتوانند با کارهایی خلاقانه حتی برای نزدیکان خود، فضای روانی ناشی از اخبار و شرایط تلخ و نگرانکننده جنگ را تلطیف کنند. ما هنرمندان تئاتر شرایطی را نداریم که مردم را به صورت رایگان به سالنها دعوت کنیم تا با آرامش این شرایط را طی کنند اما باید سعی کنیم برای اطرافیان خود فضایی آرام را ایجاد کنیم.
وی اظهار کرد: خانواده هنر طیف گستردهای است و همین گستردگی باعث میشود تا تأثیر کارهای خلاقانهای که حتی برای آرامش اطرافیان و نزدیکان انجام میشود تسری پیدا کند.
حسینپور تأکید کرد: همانطور که یک پزشک برای درمان و حفظ سلامت بیمار خود تعهد میدهد، ما هنرمندان هم نسبت به روح جامعه مسئول هستیم و باید به مردم آگاهی داده و از درد و رنجها بکاهیم و به جامعه امید بدهیم. هر تلخی، جنگ، ستم و ظلمی پایانی دارد و باید این را به مردم یادآور شویم. پس از هر جنگی شکوفهها بر درختان مینشینند و حتما آنچه به صلاح همه مردم ایران است اتفاق خواهد افتاد.
این هنرمند عرصه تئاتر درباره حمایت هنرمندان از وطن در شرایط جنگ تحمیلی، تصریح کرد: هر کسی از هر فرقه مذهبی و سیاسی و با هر تفکری، در ناخودآگاه و خودآگاه خود تعصبی درباره وطن و زادگاهش دارد و اگر کسی به آن بیاحترامی کند، برخورنده است. برای هنرمندان هم وضعیت به همین شکل است. بسیاری از هنرمندان میتوانند مهاجرت و شرایط مالی بهتری را تجربه کنند و بهتر درک شوند زیرا در این سالها از طرف مسئولان درک نشدهاند که اتفاق تلخی است اما نرفتهاند چون به وطن عشق میورزند.
وی در پایان سخنان خود گفت: ایران برای همه ما مانند مادر دوم است و دست کشیدن از مادر سخت است. الان هم که مادر زخم دیده و اندوهگین است باید صبوری کنیم و در کنارش باشیم. ما به طور حتم زخمهای مادر را التیام و ایران را شکوفاتر از قبل خواهیم کرد. پس از پایان جنگ نوبت ما است که ایران را آباد و آبادتر کنیم و هم میهن و هم مردم را به آرزوهایشان برسانیم تا حال همه خوب باشد و پر از آرامش در کنار هم سرزمینمان را که هر چه داریم از او است، بسازیم.
