عملیات برف‌روبی در گردنه‌های شهرستان پاوه

کرمانشاه- در پی بارش سنگین برف در شهرستان پاوه، عملیات برف‌روبی در محورهای مواصلاتی شهرستان پاوه ادامه دارد.

