جیمز کامرون در برابر نتفلیکس ایستاد؛ مارک روفالو مخالف کارگردان مطرح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، جیمز کامرون به یکی از منتقدان سرسخت هالیوود بدل شده و در برابر پیشنهاد خرید کمپانی برادران وارنر توسط نتفلیکس ایستاده و به شکلی علنی از پارامونت حمایت کرده است.
کامرون با نوشتن نامهای به سناتور آمریکایی مایک لی، که ریاست کمیته ضدانحصار سنا را بر عهده دارد، هشدار داده که این معامله به تجربه سنتی سینما رفتن آسیب میرساند.
استدلال کامرون این است که مدل تجاری فعلی نتفلیکس، با تمرکز آن بر پخش آنلاین به جای پخش سینمایی، میتواند منجر به تعطیلی سینماهای بزرگ و از دست رفتن شغلهای مرتبط با این صنعت شود، زیرا نتفلیکس ممکن است تولیدات سینمایی وارنر را به جای پخش در سینماها، به سمت پخش آنلاین هدایت کند.
به نظر وی مدل تجاری نتفلیکس با تولید فیلم سینمایی و صنعت نمایش که برای صدها هزار نفر تولید شغل میکند، در تضاد است و با مدل تجاری بخش فیلم برادران وارنر- یکی از معدود استودیوهای بزرگ فیلم باقی مانده- در تضاد است. وی گفته: آمریکا ممکن است دیگر در تولید خودرو یا فولاد پیشرو نباشد اما هنوز هم رهبر صنعت فیلم جهان است و این وضعیت با این تغییر به سمت ویران شدن خواهد رفت.
وی نوشته به شدت باور دارد این معامله برای تجارت فیلمهای سینمایی که تمام عمرش را وقف آن کرده، فاجعهبار خواهد بود. وی افزوده است: البته، فیلمهای من همگی در بازارهای ویدیویی نیز پخش میشوند، اما عشق اول من سینما است.
یک روز پس از سخنان کامرون، مارک روفالو در برابر وی و پارامونت ایستاد و پرسید «آیا با انحصارطلبی پارامونت هم مخالفی؟».
روفالو در اینستاگرام خود نوشت: سوال بعدی باید از آقای کامرون و چنین باشد: آیا شما با انحصارطلبی که خرید پارامونت ایجاد میکند هم مخالفید؟ یا فقط انحصارطلبی نتفلیکس بد است؟
وی چنین ادامه داد: فکر میکنم شنیدن این پاسخ برای جامعه سینما بسیار جالب خواهد بود و باید فوری این سوال پرسیده شود. آیا مایک لی نیز مخالف فروش پارامونت است؟ آیا او به اندازه فروش نتفلیکس نگران این موضوع است؟ همه ما میخواهیم بدانیم. از طرف صدها هزار فیلمساز در سراسر جهان صحبت میکنم.
نتفلیکس آماده است تا استودیو برادران وارنر و شبکه اچبی اومکس را در معاملهای به ارزش ۸۳ میلیارد دلار بخرد. در ۱۷ فوریه یک بازه زمانی ۷ روزه مجدد فراهم شده که در آن پارامونت میتواند آخرین تلاش خود را برای ارائه یک پیشنهاد برتر انجام دهد.
۲۰ مارس، سهامداران برادران وارنر در مورد خرید نتفلیکس رأیگیری خواهند کرد.
کامرون اواخر سال گذشته در گفتگویی، تردید خود را در مورد رویکرد نتفلیکس بیان کرده بود و با تمرکز بر دیدگاه دیرینه تد ساراندوس، مدیرعامل نتفلیکس، در مورد اکرانهای سینمایی، به صراحت گفته بود: من فکر میکنم پارامونت بهترین انتخاب است. فروش به نتفلیکس یک فاجعه خواهد بود... او افزود ساراندوس به طور رسمی اعلام کرده که فیلمهای سینمایی مردهاند و نمایش سینمایی مرده است.
اینکه وعدههایی که ساراندوس داده واقعی است یا خیر، هنوز مشخص نیست. وقتی قراردادی به این بزرگی نهایی شود، اولویتها میتوانند به سرعت تغییر کنند و ترس از اینکه برادران وارنر به یک خط تولید محتوا برای نتفلیکس تقلیل یابد، دور از ذهن نیست. این موضوع آنقدر نگرانکننده است که تردید کریستوفر نولان را هم موجب شده و وی گفت «نگرانیهای بسیار مهمی» در مورد این قرارداد وجود دارد.
کاملا مشخص است که کامرون و نولان نظرات گذشته ساراندوس را خواندهاند، که در آن اکران های سینمایی را «ایدهای منسوخ» نامیده بود. ساراندوس همچنین ادعا کرد که تماشای «لارنس عربستان» روی تلفن همراه به همان خوبی دیدن آن روی پرده بزرگ است. همچنین وی اصرار داشت «باربنهایمر» اگر در نتفلیکس هم اکران می شد، همان تأثیر فرهنگی را داشت.
برای افرادی مانند کامرون و نولان، این موضوع شخصی است و آنها به وضوح به ساراندوس و قول وی اعتماد ندارند.
