به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی تقوی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی اعتکاف اظهار کرد: در ایام‌البیض ماه رجب، مراسم اعتکاف در ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب همزمان با سراسر کشور در جویبار نیز در ۱۵ مسجد شهرستان شامل ۷ مسجد شهری و ۸ مسجد روستایی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تمرکز ویژه بر اعتکاف تخصصی دانش‌آموزی افزود: بخشی از مساجد به‌صورت اختصاصی میزبان دانش‌آموزان پسر و دختر خواهند بود تا در کنار فضای معنوی، برنامه‌های فرهنگی هدفمند برای نسل نوجوان اجرا شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بسته‌های فرهنگی، نظارت‌های بهداشتی، تأمین امنیت و خدمات شهری برای رفاه هرچه بیشتر معتکفان پیش‌بینی شده و امید می‌رود امسال نیز اعتکافی پرشور و اثرگذار در سطح شهرستان جویبار برگزار شود.